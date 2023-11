Nassiriya, venerdì le manifestazioni di commemorazione

Quest'anno ricorre il 20° anniversario della strage

MONREALE, 8 novembre – E' stato ufficializzato il calendario delle iniziative in occasione del 20° anniversario della strage di Nassiriya, avvenuta il 12 novembre 2003, in cui cadde eroicamente, fra gli altri, il monrealese Domenico Intravaia, vice Brigadiere dell’Arma dei carabinieri.

A Monreale si terranno dopodomani, venerdì 10 novembre, con una giornata commemorativa che si articolerà nei seguenti momenti

Ore 8,45 - Deposizione fiori sulla tomba - Cimitero Comunale;

Ore 9,45 - Scopertura targa di intitolazione “Largo Domenico Intravaia” in Piazza

Vittorio Emanuele (spazio delimitato tra la Piazza, la salita S.Cristoforo, l’intersezione con l’inizio della via Antonio Veneziano e la fine di via Palermo);

Ore 10,15 - Messa in suffragio celebrata dall’Arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, in cattedrale.