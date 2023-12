Giornata delle persone con disabilità: domani ''Noi non loro'', un'iniziativa dell'arcidiocesi

Si svolgeranno attività sportive in piazza Guglielmo dalle 9 alle 13

MONREALE, 1 dicembre – Quest’anno per la prima volta, l'arcidiocesi di Monreale e il Servizio diocesano per la pastorale delle persone disabili, organizzano una manifestazione per la giornata internazionale delle persone con disabilità: "Noi, non loro".

Domani, dalle 9 fino alle 13, in piazza Guglielmo e nell'Altavilla comunale si svolgeranno delle attività sportive. Non mancheranno i momenti di preghiera con la celebrazione dell'Eucaristia presieduta dall'arcivescovo, monsignor Gualtiero Isacchi.

"Questa giornata - scrive l'arcidiocesi - ci deve ricordare che siamo uguali e che dobbiamo dare rilevanza all’inclusione di tutti gli individui nella quotidianità e nell’essere parte delle nostre comunità. L’inclusione è il processo attraverso il quale è possibile affrontare e rispondere alla diversità dei bisogni delle Persone con Disabilità. Tutti, in base alle conoscenze, competenze, informazioni dobbiamo poter tradurre tali abilità in adeguate strategie, accorgimenti, sostegni e supporti finalizzati a far acquisire il rispetto dei principi di inclusione e competenze per attuare un percorso di rimozione di barriere non solo architettoniche".

Nel 1992 l’ONU ha proclamato la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità con lo scopo di promuovere i diritti e il benessere dei disabili attraverso valori e impegno per superare le barriere fisiche, cognitive, sensoriali e culturali.