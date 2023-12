La Chiesa come ambiente e la sua accessibilità, se ne parla domani al palazzo arcivescovile

Il convegno è promosso dall’Ufficio diocesano per la pastorale delle persone con disabilità

MONREALE, 10 dicembre – Si terrà domani pomeriggio alle 16 presso il palazzo arcivescovile di Monreale un interessante convegno sul tema dell’accessibilità della chiesa come ambiente per le persone con disabilità.

Dopo il saluto iniziale dell’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, sono previsti gli interventi di suor Veronica Donatello, Responsabile dell’Ufficio Pastorale delle Persone con Disabilità della CEI, e di Chiara Di Prima, Presidente Regionale UCIIM Sicilia.

Subito dopo si terranno le interessanti relazioni di Maria Grazia Fiore, coordinatrice del gruppo di ricerca multiprofessionale per la CAA Visual For All, dal titolo “La segnaletica per l'accessibilità cognitiva nella Parrocchia Maria Santissima del Rosario in Villaciambra", la presentazione del corso interregionale: ‘’Le dimensioni della comunicazione nello spettro autistico", infine l’intervento di Fernanda Cerrato, esperta in turismo accessibile.

Chiuderanno i lavori gli interventi di don Agostino Stasi, Responsabile Regione Calabria per il Settore Disabilità e di Claudia Filippo, Responsabile del Servizio Diocesano per la Pastorale delle Persone con Disabilità.