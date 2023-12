Natale 2023, venerdì 15 c'è la tombolata di beneficenza

Appuntamento nella sala Novelli del complesso monumentale alle ore 20,30

MONREALE, 11 dicembre – La consulta giovanile, in collaborazione con le associazioni Agape Dance e Nati due volte, organizza per venerdì 15 dicembre alle ore 20.30 nell'aula Novelli in Antivilla comunale una tombolata di beneficenza.

L'intero ricavato sarà devoluto all'associazione Nati due volte. In programma anche un sorteggio riservato ai commercianti che parteciperanno: in premio una settimana di pubblicità sull'impianto digitale di via Archimede messo a disposizione da Turtle designer di Ester Cuccia.

L'iniziativa si inserisce nel cartellone del "Natale a Monreale" e prevede una cena sociale offerta dai commercianti monrealesi.

Durante la stessa giornata, alle 16 anticiperà la tombolata il karaoke e i balli di gruppo, mentre alle 18 è previsto un momento musicale con il gruppo Zampognari di Monreale a cura di Salvo e Emanuele Modica.