Monreale, da lunedì i corsi di teatro tenuti dalla ''Compagnia in Valigia''

Appuntamento al Collegio di Maria: alle ore 15 per i bambini, alle 17 per gli adulti

MONREALE, 25 gennaio - Partirà lunedì 29 gennaio, nei locali del Collegio di Maria, piazzetta Vaglica a Monreale, dalle 17 alle 19, il corso di teatro tenuto dalla “Compagnia in Valigia” diretto agli adulti. Quello destinato ai bambini si terrà invece dalle 15 alle 17.

Il corso durerà quattro mesi, a fine maggio. I ragazzi andranno in scena con uno spettacolo e il 29 potranno venire a fare una prova.

Nello scorso mese di ottobre la compagnia si è esibita negli Stati Uniti, al teatro Plays end players” di Philadelphia, con un testo di Giuseppe Schillaci di cui il regista Dario Scarpati ha fatto la riduzione teatrale. Il titolo dell'opera è "L'Anno delle Ceneri".

La Compagnia in Valigia nasce nel giugno del 2015, a Palermo, e conta al suo interno 11 soci, tutti impegnati nei differenti compiti dell’azione teatrale.

Nel corso di questi anni, ha portato in scena diverse opere e sta preparando, con la collaborazione di artisti che ne condividono le finalità, allestimenti che sempre più si interessano dell’aspetto sociale ed umano della rappresentazione.

Queste le principali opere messe in scena:

L’anno delle ceneri, Riduzione teatrale di Dario Scarpati dell’omonimo romanzo di Giuseppe Schillaci, “La Compagnia in Valigia”, regia Dario Scarpati al “Plays And Players Theatre, Philadelphia,

Fascino a Rotelle di D. Scarpati, “La Compagnia in Valigia”, regia Dario Scarpati

• Teatro Marrucino – Chieti (Rassegna di Teatro sociale e giuridico)

La Compagnia in Valigia partecipa, inoltre, ai seguenti progetti:

- Laboratorio teatrale nell’Istituto Penitenziario Minorile “Malaspina” di Palermo: “Ci vediamo nel teatro” (2019)

- Laboratorio teatrale nel Centro di Servizio Sociale Per I Minorenni - Complesso Malaspina” di Palermo: “Ci vediamo nel teatro” (2019)

- Laboratorio di Archeologia sperimentale con persone con disabilità cognitivo-comportamentale e teatralizzazione della narrazione museale, in collaborazione con il CER – CEF di Petralia Soprana (Pa) – (2019)

- Dal 2022 aderisce al “Patto Locale per la Lettura della Città di Monreale”

- Laboratorio teatrale nell’Istituto Penitenziario Minorile “Malaspina” di Palermo: “Ci vediamo nel teatro” (2023).