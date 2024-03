Domenica è la giornata dei beni culturali siciliani, ingresso gratuito anche al Chiostro benedettino

È stata istituita dalla Regione per ricordare l’assessore Sebastiano Tusa, scomparso nel 2019

PALERMO, 7 marzo – Domenica prossima (10 marzo) cade la Giornata dei beni culturali siciliani, istituita dalla Regione per ricordare Sebastiano Tusa, archeologo e assessore regionale scomparso in un incidente aereo il 10 marzo 2019.

E’ previsto l’ingresso gratuito in tutti i parchi archeologici, musei e siti della Regione, molti dei quali organizzano un programma dedicato alla Giornata, tra nuove aperture, visite alle collezioni e laboratori per bambini.



E’ la giornata scelta dal museo archeologico Salinas e dal Museo d’arte contemporanea Riso per avviare un nuovo dialogo tra antichità e attualità, a partire da pezzi delle rispettive collezioni. "Inserimenti a confronto" prevede (fino al 14 aprile) lo scambio temporaneo di pezzi che così saranno proposti “fuori contesto”, stimolando una percezione diversa, legata al linguaggio visivo. Nella sala Agorà del Salinas sarà esposta Rosso Verde, opera del 1967 di Carla Accardi, alla quale è dedicata un’ampia retrospettiva, appena inaugurata a Palazzo delle Esposizioni a Roma. Di contro al Museo di palazzo Belmonte Riso, fra le opere della Accardi, di Pietro Consagra e Antonio Sanfilippo, sarà esposto un frammento di stele con iscrizione funeraria della metà del V secolo avanti Cristo, proveniente dalla necropoli di contrada Manicalunga a Selinunte: riporta alcune lettere incise e sovrapposte, sparse sulla superficie di calcarenite, dal carattere stranamente astratto. E proprio questa sua particolarità lo farà entrare in dialogo con altre due opere del 1954 di Carla Accardi, Diversi grigi e Materico su grigio: i segni pittorici si intrecciano, si aggrovigliano, si sovrappongono, ognuno diventa elemento primigenio.



Inoltre CoopCulture propone alle 10 e alle 11.30 al Museo archeologico Salinas, un focus guidato sulla mostra in corso “Sicilia//Grecia//Magna Grecia”, mettendo in evidenza le contaminazioni e permettendo di scoprire la splendida statua di Atena proveniente dal Museo dell’Acropoli di Atene. Alle 11.30 partirà invece la visita didattica ai “Percorsi di memoria" che entrano nelle collezioni di RISO, a partire da profonde riflessioni sui temi della vita, della morte del corpo, e sul nuovo allestimento che recupera opere già in possesso del museo, nuovamente fruibili.



Apre le porte gratuitamente anche il Chiostro dei Benedettini del Duomo di Monreale, patrimonio protetto dall’UNESCO. Alle 11 e alle 12, è prevista una visita tematica condotta da CoopCulture alla scoperta del particolare colonnato, dei capitelli, uno diverso dall’altro, scolpiti con scene bibliche e di bestiari medievali; il giardino di piante simboliche e il “chiostrino” con la fontana. Sempre domenica ma alle 10.30 “Mosaicisti a lavoro” visita speciale per le famiglie e un laboratorio creativo per bambini (dai 5 anni in su) che potranno mettersi alla prova nella realizzazione di un particolare manufatto decorato con tessere colorate apprendendo le caratteristiche artistiche e tecniche del mosaico. Ticket.

Info e biglietti: www.coopculture.it



Si potrà raggiungere l’area archeologica di Monte Iato e partecipare alla visita guidata (tutte le domenica fino al 28 aprile, alle 10 e alle 11.30) “Alla scoperta di Ietas”: le testimonianze di un passato lontano abbracciano la bellezza rigogliosa della natura. Durante il percorso saranno messi in evidenza i resti dell’antica città, le abitazioni, il teatro e l’Agorà. Da qui si giunge al Tempio di Afrodite l'edificio pubblico più antico della città costruito alla metà del VI secolo avanti Cristo su resti di capanne indigene. Si visita anche l’Antiquarium.