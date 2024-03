Venerdì Santo, domani sera la via Crucis cittadina

Appuntamento alle ore 21 in via Venero, all’altezza di piazza Emanuele Basile

MONREALE, 28 marzo – Si svolgerà domani sera, a partire dalle ore 21, la via Crucis cittadina, organizzata dalle parrocchie monrealesi, sotto il coordinamento dell’arcidiocesi, così come ormai consueto negli ultimi anni.

L’appuntamento è fissato in via Venero, all’altezza di piazzetta Emanuele Basile, da dove il serpentone dei fedeli, che l’anno scorso fece registrare una presenza di circa 500 persone, presieduto dall’arcivescovo, Gualtiero Isacchi, si snoderà lungo l’asse principale della città, per raggiungere la cattedrale, al termine delle XIV stazioni della Via Crucis.

Toccherà alle parrocchie alternarsi nel portare la croce e proporre le letture e le meditazioni che ciascuna stazione presenta. In cattedrale, quindi, avverrà un ultimo momento di preghiera, proposto da monsignor Isacchi.