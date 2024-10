Cambiamento climatico, se ne parlerà sabato a San Martino delle Scale

Appuntamento a partire dalle 9 nei locali dell’Abbazia benedettina

MONREALE, 24 ottobre – Promuovere strategie concrete e soluzioni pratiche condivise per affrontare i temi dell'ecologia integrale partendo dalle comunità locali per trovare una proposta congiunta su come affrontare concretamente il cambiamento climatico.

La proposta andrà ad integrare un protocollo che sarà presentato dalla Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet Ets alla prossima conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici Cop29, che si terrà a Baku in Azerbaijan dall'11 al 22 novembre prossimo.

E' questo il tema del seminario dal titolo "Ecologia integrale: sfide ed opportunità per rispondere alla crisi della sostenibilità", promosso e organizzato dalla fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet ETS, con la facoltà di Scienze sociali della pontificia università Gregoriana, in programma nella storica Abbazia di San Martino delle Scale sabato 26 ottobre.

"Questo incontro – spiega Dom Vittorio Rizzone, presidente della Fondazione Dusmet - si ispira ad una visione olistica della Laudato Si e della Laudate Deum e sarà caratterizzato dagli interventi dei rappresentanti dei vari settori, che si confronteranno sul tema della sostenibilità ambientale i cui risultati saranno inclusi nel documento che verrà presentato alla Cop 29 ed i sottoscrittori saranno chiamati come docenti delle lectiones magistrales per il corso di alta formazione su Ecologia integrale che avrà inizio nel gemnaio 2025". Nella stessa giornata sarà allestita anche la mostra scart prendersi cura della natura" con le creazioni artistiche basate su comune materiale di scarto dell'artista Claudio Villafranca.

All'incontro, moderato dal direttore dell'osservatore romano Andrea Monda interverranno, tra gli altri, la senatrice Daniela Termullo, l'europarlamentare Marco Falcone, monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, Mustafa Ceric Gran Mufti Emerito dell'Europa Orientale rappresentante della Conferenza episcopale siciliana, Paolo Patricolo, vicario per la Sicilia Arcidiocesi ortodossa Italia del patriarcato di Costantinopoli, Vittorio Rizzo, Abate di San Martino delle Scale, padre Peter Lah e Paolo Conversi, docenti della facoltà di Scienze sociale della pontificia università Gregoriana, Cristiano Bevilacqua, direttore scientifico fondazione Dusmet e ancora Angelo Vincenzo Zani, attivista e bibliotecario della Santa Romana chiesa, Fabio Baggio direttore generale del centro di alta formazione "Laudato Sì" del Vaticano, Maria Siclari direttore generale dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e Francesco campagna Console del Ghana.