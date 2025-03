Monreale, giovedì giornata di screening sanitario gratuito

Appuntamento in piazza Guglielmo dalle 10,30 alle 16,30

MONREALE, 31 marzo – L'associazione Donnattiva, in collaborazione con il Comune di Monreale e l'Asp, organizza una giornata di screening gratuito dedicata alla prevenzione e alla salute dei cittadini. L'evento si terrà giovedì 3 aprile, dalle ore 10:30 alle ore 16:30, in piazza Guglielmo II.

L'iniziativa, fortemente voluta dall'associazione Donnattiva che da sempre si impegna nella promozione del benessere dell'universo femminile, ha trovato nel Comune di Monreale assessorato agli Affari Generali un prezioso alleato, sempre attento alla salute dei propri cittadini. Grazie alla collaborazione con l'Asp, sarà possibile effettuare gratuitamente i seguenti screening:

* Screening del tumore della mammella (mammografia per donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni)

* Screening del tumore del collo dell'utero (Pap-test o HPV test per donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni)

* Screening del tumore del colon retto (Sof Test per uomini e donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni)

Inoltre, sarà presente uno sportello amministrativo per il rilascio dei certificati di esenzione ticket, un servizio particolarmente utile in questo periodo di rinnovo che interessa oltre 400 mila cittadini.

L'evento rappresenta un'importante opportunità per prendersi cura della propria salute e per promuovere la cultura della prevenzione. L'associazione Donnattiva, il Comune di Monreale e l'Asp invitano tutti i cittadini a partecipare numerosi.

L’associazione Donnattiva esprime un ringraziamento al sindaco Alberto Arcidiacono, all’assessore agli Affari generali del Comune di Monreale Patrizia Roccamatisi al direttore sanitario dell’Asp 6, Antonino Levita, e alla responsabile delle attività itineranti, Liliana Costa.