Cine teatro Imperia, sabato sera va in scena la commedia “La Rosa Gialla”

Sarà rappresentata dalla “Compagnia Teatrale Tritone”. Appuntamento alle ore 21

MONREALE, 1 aprile – Sarà rappresentata sabato 5 aprile, alle ore 21, al cineteatro Imperia di Monreale, la commedia “La Rosa Gialla”, messa in scena dalla “Compagnia Teatrale Tritone”.

Già a marzo dell’anno scorso, con “Zizzania”, la compagnia aveva fatto il “sold out” e quest’anno con “La Rosa Gialla” promette di non essere da meno. Si tratta di un testo molto particolare in italiano, di Camillo Vittici, che spazia tra comicità, sentimenti e... una punta di giallo. La regia della commedia, curata da Giusy Salamone e Cosimo Grimaudo, che sono allo stesso tempo tra gli attori protagonisti, ha cercato di adattare il testo ad un gruppo di attori eterogeneo per età ed esperienze: dai giovanissimi, ai giovani, ai “diversamente giovani”, con un registro che spazia con molta disinvoltura dalla comicità al sentimento.

La storia è ambientata ai giorni nostri in un condominio, “Il Sereno”, dove vivono alcune famiglie e dove tra passioni, tradimenti, dubbi e segreti, si sviluppa la trama (che non vi anticipiamo, parlavamo di “giallo”), che coinvolge lo spettatore portandolo a vivere le vite dei personaggi. La scenografia, ben progettata e strutturata da Mimmo La Malfa, che è anche presidente della “Compagnia Teatrale Tritone”, fa il resto. La colonna sonora è affidata a musiche scelte da Mimmo La Malfa, ma anche alla presenza dal vivo di due cantanti monrealesi già noti e apprezzati dal pubblico: Tiziano Ferraro e Carmen Lupo.

La “Compagnia Teatrale Tritone - Monreale”, associata alla “FITA” (Federazione Italiana Teatro Amatori), ha avuto per questo spettacolo il patrocinio dell’associazione Pro Loco Monreale, della città di Monreale e della Regione Siciliana, enti sempre pronti a sostenere attività tendenti ad avvicinare i giovani all’arte teatrale e a rilanciare il teatro in quanto forma più antica e genuina di intrattenimento.