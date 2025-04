Venerdì 2 maggio in cattedrale i funerali di Andrea, Massimo e Salvo

Inizio previsto alle 10,30

MONREALE, 30 aprile – Si terranno venerdì 2 maggio alle ore 10:30 nella cattedrale di Monreale i funerali di Massimo Pirozzo, Salvatore Turdo e Andrea Miceli, i tre giovani tragicamente scomparsi sabato scorso.

La cerimonia funebre vedrà la partecipazione commossa dei familiari, degli amici e dell'intera comunità di Monreale, profondamente colpita da questa immane perdita. Saranno inoltre presenti le massime autorità civili, religiose e militari per rendere omaggio alle giovani vittime e testimoniare la vicinanza delle istituzioni in questo momento di dolore. La cattedrale aprirà le sue porte per accogliere quanti vorranno stringersi attorno alle famiglie e dare un ultimo saluti.