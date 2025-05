Auto storiche, domani pomeriggio tappa a Monreale del “Giro di Sicilia”

Le auto effettueranno una breve sosta per la visita al duomo

MONREALE, 12 maggio – Farà tappa anche a Monreale il Giro di Sicilia automobilistico, che coinvolgerà domani 200 auto storiche provenienti da tutta Italia.

Sarà, però, un evento in tono decisamente minore, rispetto alle precedenti edizioni, alla luce del comprensibile clima di lutto che regna ancora nella città di Monreale causato dagli eventi criminosi dei giorni scorsi. “Si tratterà – precisa l’amministrazione comunale – in una semplice e rispettosa visita al Duomo di Monreale”.

Giunto alla 34 esima edizione il tour, cui l’amministrazione comunale aveva fornito il proprio patrocinio, che rievoca la storica corsa voluta da Vincenzo Florio nel 1912, prevede infatti anche delle visite culturali per gli equipaggi provenienti da tutto il mondo.

Nell’ambito dell’itinerario arabo-normanno, l’appuntamento a Monreale è con la “Coppa Panormitan 1904-2025”, la prima corsa dei Florio. A partire dalle 16, ad accogliere la carovana guidata dal Veteran car club Panormus, che cura l’organizzazione del Giro, saranno il sindaco Alberto Arcidiacono, l’assessore comunale allo Sport, Salvatore Giangreco e il deputato regionale e presidente del Consiglio comunale di Monreale, Marco Intravaia.

Anche domani mattina le auto saranno esposte a Mondello davanti alle Terrazze del Charleston, in una zona chiusa per l’occasione.