Monreale dà il via all’estate con “Giugno Sotto le Stelle”

Musica, spettacoli e cultura per il primo assaggio del cartellone estivo "Monreale is Sunshine 2025"

MONREALE, 17 giugno – È ufficialmente iniziata l’estate monrealese con “Giugno Sotto le Stelle”, la rassegna che apre il fitto programma di eventi previsto nell’ambito di “Monreale is Sunshine 2025”, il calendario estivo promosso dal Comune.

L’iniziativa, coordinata dall’assessore allo Spettacolo Salvo Giangreco attraverso gli uffici comunali – in particolare l’Ufficio Eventi – punta a trasformare il mese di giugno in un’occasione di svago e partecipazione per cittadini e turisti di tutte le età. Musica dal vivo nelle piazze, spettacoli per bambini, rassegne letterarie, incontri con autori e presentazioni di libri per gli amanti della lettura e tante altre attività scandiranno le serate estive della cittadina normanna, offrendo momenti di intrattenimento, cultura e socialità.

Un "antipasto" ricco e variegato, come lo definiscono gli organizzatori, che vuole fare da apripista a un’estate promettente. Il programma completo di “Giugno Sotto le Stelle” è in costante aggiornamento, con nuovi appuntamenti e sorprese in arrivo.

«Con questa rassegna vogliamo dare il via a un’estate pensata per tutti – ha dichiarato l’assessore Giangreco – un’occasione per vivere Monreale anche di sera, tra bellezza, arte e momenti di condivisione».

L’Amministrazione invita la cittadinanza a partecipare numerosa agli eventi in programma e anticipa che nelle prossime settimane saranno resi noti i dettagli completi dell’intero cartellone estivo “Monreale is Sunshine 2025”.