Monreale, nel weekend il via al Festival della Cultura Popolare

Tre giorni di tradizioni, musica e spettacoli dal 27 al 29 giugno

MONREALE, 23 giugno – Partirà nel fine settimana la prima edizione del Festival della Cultura Popolare, una tre giorni imperdibile dedicata alle radici culturali siciliane e mediterranee.

Dal 27 al 29 giugno, il centro storico di Monreale, con piazza Guglielmo II come fulcro, si animerà con un ricco calendario di eventi aperti a cittadini e visitatori.

Il Festival nasce con l'obiettivo di valorizzare le tradizioni popolari siciliane e mediterranee attraverso un mix coinvolgente di musica folkloristica, sfilate di carretti siciliani, spettacoli di pupi, ritmi di tamburi e rappresentazioni di teatro popolare. Saranno giornate di festa e condivisione, pensate per celebrare l'identità culturale del territorio.

Il programma del Festival

Il sipario si alzerà venerdì 27 giugno alle ore 19 in piazza Guglielmo II con l'inaugurazione ufficiale. La serata proseguirà con il concerto della Banda Guglielmo II e il grande spettacolo musicale "Folk and More" del gruppo Le Matrioske, che proporranno un repertorio vibrante di musiche e danze del Sud Italia e del bal folk europeo.

Sabato 28 giugno sarà una giornata ricca di appuntamenti fin dal mattino. Il programma prevede il concerto della banda “I Fiati della Normanna”, un laboratorio interattivo di Pupi Siciliani con Enzo Mancuso e una lunga serie di spettacoli folkloristici itineranti. Parteciperanno gruppi provenienti da tutta la provincia, tra cui Trinacria Bedda di Monreale, Cocciu d’amuri di Trappeto, Annacamunni Picciotti di Balestrate, A Tunnara di Terrasini, affiancati da bande musicali e i tradizionali Tamburi di Monreale.

La serata di sabato culminerà con due eventi da non perdere: alle 21 il maestro Salvo Piparo incanterà il pubblico con “Il Cunto”, mentre alle 22:30 sarà la volta di “Ritmi e Tradizioni: Viaggio nel Folklore Palermitano”, con le esibizioni dei gruppi folkloristici.

Domenica 29 giugno vedrà ancora le vie del centro animate da sfilate, spettacoli di sbandieratori, esibizioni di carretti siciliani e le performance del gruppo folk Trinacria Bedda di Monreale, del gruppo Hippana Folk di Prizzi e dei Musici e Sbandieratori di Caccamo. Il pomeriggio sarà dedicato in particolare ai più piccoli e agli amanti delle tradizioni con lo spettacolo dei Pupi Siciliani della Compagnia Carlo Magno.

A chiudere il Festival, alle 21 di domenica, lo spettacolo teatrale “Monreale in Commedia: Sfida nella Tradizione Siciliana”, che vedrà protagoniste le compagnie TE.MA, Il Tritone, In Valigia, accompagnate dalle musiche di Mimmo La Mantia e del gruppo Rosa canta e cunta. Un'occasione per celebrare l'identità culturale

Il sindaco Alberto Arcidiacono e l'assessore alle Attività Culturali Fabrizio Lo Verso sottolineano l'importanza dell'evento: “Il Festival rappresenta un’importante occasione per celebrare la nostra identità culturale e per condividere con la cittadinanza e i turisti la ricchezza delle tradizioni popolari che fanno parte del nostro patrimonio”.

Il presidente del consiglio comunale Marco Intravaia parlamentare regionale aggiunge: “Grazie al contributo della Regione, Monreale dà vita ad un Festival che coinvolge i gruppi folk, le bande e i musici di tutta la provincia. Questa è la dimostrazione di come la cultura può essere uno strumento per unire le diverse comunità territoriali”.

Il progetto è promosso dal Comune di Monreale con il sostegno della Regione Siciliana e la preziosa collaborazione delle associazioni culturali del territorio.