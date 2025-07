Monreale si prepara alla Festa della Madonna del Carmine

Fede, tradizione e devozione da oggi fino al 13 luglio

MONREALE, 4 luglio – Anche quest’anno la comunità di Monreale si appresta a celebrare con devozione la festa della Madonna del Carmine, un appuntamento atteso che unisce tradizione religiosa e partecipazione popolare.

I festeggiamenti prenderanno il via oggi, 4 luglio, con l'inizio della Novena, che accompagnerà i fedeli fino al giorno della solennità, sabato 12 luglio.

Durante i nove giorni di preparazione, ogni sera nella Chiesa di San Giuseppe sarà recitato il Santo Rosario alle ore 17:30, seguito dalla Santa Messa alle ore 18.

La conclusione della festa è in programma per domenica 13 luglio, giorno dedicato alla Vergine del Carmelo. Il programma prevede il consueto appuntamento con il Santo Rosario alle 17:30, seguito dalla Santa Messa solenne alle 18, animata dalla partecipazione della comunità parrocchiale e dei gruppi ecclesiali locali.

A conclusione della celebrazione eucaristica, alle ore 19 partirà la tradizionale processione per le vie della città, durante la quale il simulacro della Madonna sarà portato in giro, secondo tradizione.