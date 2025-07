Al via la 38ª edizione del festival organistico di San Martino delle Scale

L’inaugurazione con la collaborazione del conservatorio "Alessandro Scarlatti" di Palermo

PALERMO, 8 luglio – Al via la 38ª edizione Festival Organistico di San Martino della Scale, un evento che si terrà dal 18 luglio al 3 agosto presso la prestigiosa abbazia della borgata montana.

Quest’anno, il Festival si propone come un’importante occasione di riflessione musicale, contraddistinta da due celebrazioni significative: il centenario della morte di Marco Enrico Bossi e il tricentenario della morte di Alessandro Scarlatti. Inoltre, l’altra importante peculiarità della attuale edizione è che il festival viene inaugurato con la collaborazione del conservatorio che ha inserito ufficialmente l’appuntamento nella propria stagione concertistica.

Presente all’incontro anche Dom Vittorio Rizzone, abbate del monastero dei Benedettini di San Martino delle Scale. “L’accoglienza fa parte del carisma dei benedettini – ha detto – l’ospitalità dei benedettini a maggior ragione per il Festival Organistico che abbiamo il piacere ancora una volta di ospitare. L’Abbazia di San Martino delle Scale è un luogo deputato per l’ascolto e la devozione per il canto liturgico, in particolare il canto Gregoriano. Quest’anno, giunto alla 38° edizione, per noi è oramai una tradizione consolidata la cui rilevanza non si limita a livello locale ma assume un rilievo regionale per la caratura della partecipazione dei Maestri coinvolti. Per noi è importante promuovere un momento culturale di cui possano beneficiare il più ampio numero di persone e offrire un’occasione di riflessione”

Il presidente del conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti di Palermo, Giovanni Angileri, dichiara: “Siamo lieti di collaborare alla realizzazione di questo importante Festival. La nostra passione per la valorizzazione della musica organistica si concretizza in eventi come questo, che uniscono tradizione e innovazione.”

A tal proposito, il direttore del conservatorio, Maestro Mauro Visconti, interviene: “Siamo onorati di collaborare ad un festival così prestigioso, che non solo omaggia grandi compositori della storia della musica, ma offre anche al pubblico la possibilità di assistere a prime esecuzioni e di apprezzare l'eccellenza degli artisti coinvolti. La partnership con il Conservatorio di Musica A. Scarlatti di Palermo che partecipa alla realizzazione del concerto inaugurale è per noi un grande privilegio per poter realizzare un programma di altissimo livello, capace di valorizzare tanto il repertorio organistico quanto la tradizione musicale siciliana, Inoltre, proprio quest’anno ricade il tricentenario della morte di Alessandro Scarlatti, a cui il Festival dedica pezzi polifonici concertati”.

Anche il direttore artistico, il Maestro Giovan Battista Vaglica, interviene sulla iniziativa: “Il Festival Organistico di San Martino delle Scale è un appuntamento culturale imperdibile per tutti gli amanti della musica. La scelta dei brani e degli interpreti è stata effettuata con estrema cura, per garantire esperienze musicali uniche. Per la prima volta a Palermo, avremo l'occasione di ascoltare il Concerto di Bossi op. 100 per Organo e Orchestra, affidato alla maestria dell’organista Andrea Macinanti, e alcuni pezzi polifonici concertati di Alessandro Scarlatti, eseguiti dal gruppo Claustrum Musicae in una interpretazione storicamente informata”.

Tra i momenti clou del festival, sarà presentato in prima esecuzione il Requiem di Duruflé nella versione con orchestra da camera, ad opera del Coro e Orchestra Kemonia diretti dal M° Salvatore Scinaldi, con Gianfranco Nicoletti all’organo. Non mancherà, inoltre, il recital organistico affidato quest'anno a Alessio Corti, uno dei più rinomati organisti italiani con respiro internazionale e docente a Ginevra. La serata dedicata alla Musica pre-polifonica vedrà la partecipazione dei Monaci benedettini e del giovane organista Francesco Camiolo. Infine, il Gruppo Ottoni della Youth Massimo Orchestra tornerà a conquistare il pubblico con l’accompagnamento dell’organista Matteo Golizio.

Quest’anno, il Festival si arricchisce di sei serate con un programma variegato, dove l’organo gioca un ruolo centrale grazie al supporto della Regione Siciliana, Assessorato Beni culturali e dell’identità siciliana, e del Comune di Monreale. La sinergia con il Conservatorio di Musica A. Scarlatti di Palermo ha contribuito alla realizzazione di questo progetto musicale, che ogni anno promuove il territorio monrealese e attira numerosi turisti nella Basilica Abbaziale benedettina di San Martino delle Scale, grazie anche all'ospitalità dei Monaci benedettini.

Il Festival Organistico di San Martino delle Scale nasce negli anni Ottanta con l’obiettivo di valorizzare l’Organo elettrico presente nella Basilica. Con l’installazione del nuovo Organo sinfonico a tre tastiere con trasmissione meccanica, costruito nel 2003 dalla ditta Mascioni di Cuvio, il Festival ha rinnovato non solo i contenuti ma anche la qualità dell’offerta artistica, diversificando la programmazione e gli artisti coinvolti. Il tema centrale rimane l’organo, sia come strumento solista che in accompagnamento a vari ensemble, creando un dialogo con le sonorità delle orchestre sinfoniche. Questo Festival offre un'importante opportunità di esplorare una letteratura musicale spesso poco frequentata, all’interno di un contesto acustico di straordinaria qualità come la Basilica Abbaziale di S. Martino delle Scale.

Il Festival è ormai considerato tra le principali manifestazioni turistico-culturali del territorio monrealese, con xx edizioni alle spalle, e ha sempre trovato continuità, anche nei momenti di ristrutturazione della Basilica. Nel corso degli anni, artisti provenienti da tutto il mondo, tra cui organisti di fama internazionale, orchestre sinfoniche e cori, hanno arricchito il programma, rendendolo un evento atteso e di riferimento nel panorama musicale. Il sindaco Alberto Arcidiacono ha sottolineato l'importanza del festival, riconoscendolo come un evento di rilevanza nell’ambito del piano di rilancio culturale che l’Amministrazione sta attuando per Monreale, promuovendo attività in grado di attrarre visitatori, mantenendo al contempo un alto livello culturale in linea con la storia della città.

L’organizzazione del Festival vede la collaborazione tra il Monastero di S. Martino delle Scale e il Comune di Monreale, sotto la direzione artistica di Giovan Battista Vaglica, assicura un’offerta di alta qualità per tutti gli appassionati di musica. Invitiamo quindi tutti a partecipare a questa celebrazione della musica organistica, che promette di incantare e stupire con un ricco programma di eventi.

Di seguito il programma completo:

XXXVIII° Festival Organistico

Basilica Abbaziale S. Martino delle Scale -¬ Monreale

Direttore Artistico: M° Giov. Battista Vaglica

Venerdì 18 luglio ore 21,00

L’Organo Romantico con l’Orchestra

Orchestra Sinfonica Conservatorio A. Scarlatti – Palermo

Musiche di: M.E. Bossi, J. Haydn

Direttori: A. Rotolo – G. Gentile

Organista: A. Macinanti

Venerdì 25 luglio, ore 21,00

Recital dell’organista

Alessio Corti

Musiche di: J.S. Bach, M.E. Bossi, C. Franck

Sabato 26 luglio, ore 21,00

Soli, Coro ed Orchestra da camera Kemonia

Musiche di: M. Duruflè

Direttore: S. Scinaldi

Organista: G. Nicoletti

Domenica 27 luglio, ore 21,00

Nos autem gloriari

Cantores: F. La Rocca OSB - R. Tumminello OSB

Organista: F. Camiolo

Musiche del Repertorio gregoriano,

D. Buxtehude, G.B. Fasolo

Sabato 2 Agosto, ore 21,00

Tube e Tubi

Ensemble Ottoni della Massimo Youth Orchestra

Musiche di: G.F. Haendel, M.E. Bossi

Organista: M. Golizio

Domenica 3 Agosto, ore 21,00

Ensemble vocale-strumentale Claustrum Musicae

Musiche di: A. Scarlatti, F. Durante

Flauto dolce: M. Parisi

Organista e b.c.: G.B. Vaglica