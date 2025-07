Pioppo si stringe attorno a Sant’Anna: giorni di fede, festa e comunità

Momento clou sarà quello della solenne processione, in programma sabato 26

MONREALE, 19 luglio – È tutto pronto a Pioppo per l’attesa festa di Sant’Anna, una delle ricorrenze più sentite dalla comunità, che ogni anno si rinnova nel segno della fede, dell’identità e dello stare insieme.

Dal 17 al 27 luglio, il paese vivrà dieci giorni intensi di celebrazioni religiose, iniziative culturali, eventi ricreativi e momenti di aggregazione popolare.

Il cuore della manifestazione resta la dimensione spirituale, con la Novena in onore della Patrona che si terrà dal 17 al 25 luglio, e che prevede il rosario in siciliano, le litanie e la Santa Messa serale. Momento culminante sarà sabato 26 luglio, giorno della solennità liturgica dei Santi Gioacchino e Anna, che si aprirà con l’alborata mattutina e si concluderà con la solenne processione per le vie del paese e il consueto spettacolo pirotecnico finale.

Accanto al percorso religioso, un ricco calendario di eventi civili promette di coinvolgere tutte le fasce d’età: spettacoli, giochi, musica, cabaret, cinema all’aperto e sport. Tra gli appuntamenti più attesi: la “Serata dei Mangioni” con la degustazione del dolce tipico “Le lacrime di Sant’Anna”, il Color Party con DJ set, il cabaret di Sasà Salvaggio, e il concerto tributo ai Pooh della Mediterraneo Official Tribute Band, previsto per domenica 27 luglio in Piazza Valletajo.

Non mancheranno nemmeno le iniziative per i più piccoli, con il tradizionale Grest parrocchiale dal 21 al 24 luglio, curato dalle catechiste, che culminerà in una festa finale aperta a tutte le famiglie.

«È un calendario pensato per unire le generazioni – afferma il consigliere comunale Giusi Madonia – nel segno della fede e della condivisione. Un ringraziamento sentito va a tutte le catechiste, ai giovani volontari, alle donne che cureranno la gara dei mangioni, e a chi, dietro le quinte, lavora con passione e dedizione per rendere possibile ogni dettaglio di questa festa».

Un pensiero particolare è rivolto anche a chi ha contribuito al restauro dell’altare maggiore, riportando il volto di Sant’Anna al centro della chiesa. «Un gesto – continua Madonia – che rafforza il senso di appartenenza e identità della nostra comunità».

Fondamentale, inoltre, il sostegno del Comune di Monreale, che ha offerto un contributo economico al Comitato Festeggiamenti. Determinante anche l’apporto di Don Nicola, guida spirituale della comunità, che ha saputo coniugare sacro e partecipazione popolare, aprendo la parrocchia alle esigenze del territorio.

In un tempo in cui la socialità appare spesso frammentata, la Festa di Sant’Anna si conferma un’occasione preziosa per ritrovarsi, riscoprire le radici comuni e guardare insieme al futuro, con la forza silenziosa di una comunità viva, generosa e coesa.