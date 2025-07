San Martino delle Scale, è il weekend della festa di San Benedetto

È la 133^ edizione dell’appuntamento dedicato al Patrono d’Europa. TUTTO IL PROGRAMMA

MONREALE, 19 luglio – Il cuore della montagna palermitana torna a battere al ritmo della fede, della storia e della gioia condivisa: San Martino delle Scale è pronta ad accogliere la 133ª Festa in onore di San Benedetto da Norcia, patrono d’Europa e faro spirituale di una comunità che da oltre un secolo rinnova con orgoglio questa tradizione centenaria.

Da ieri e fino a domani, il borgo monastico si trasformerà in un autentico palcoscenico di emozioni. Ai piedi dell’imponente Abbazia benedettina – scrigno di fede, arte e silenzio – si accenderanno luci, voci, musiche e profumi che fonderanno il sacro e il popolare in un’unica, grande festa dell’anima.

Nel fine settimana, il sagrato dell’Abbazia si vestirà a festa. Le serate del 18, 19 e 20 luglio vedranno esplodere la vitalità della comunità con stand artigianali, street food tipico, spettacoli itineranti, mascotte e giochi per i più piccoli, trasformando il borgo in un laboratorio di sorrisi e tradizione.

Dopo le iniziative di ieri, la giornata di sabato sarà un tuffo nel passato. Dalle prime ore del mattino, visite guidate gratuite accompagneranno i visitatori alla scoperta del complesso monastico, rivelando angoli nascosti e storie dimenticate tra silenziosi chiostri e biblioteche millenarie.

La sera, dalle 21, torneranno a rivivere antiche atmosfere con i balli storici in costume, che trasformeranno il borgo in una corte rinascimentale. A seguire, sempre in Piazza Semeria alle 21:30, il concerto-tributo “Mediterraneo – La grande storia dei Pooh” farà vibrare l’aria con le canzoni immortali della leggendaria band italiana. Musica, emozioni e nostalgia si fonderanno in una serata da vivere tutta d’un fiato.

La giornata di domani sarà dedicata completamente alla dimensione più profonda della celebrazione: la fede.

In mattinata, la tradizionale benedizione del pane e dell’olio – simboli di vita e abbondanza – vedrà la partecipazione di centinaia di fedeli, che offriranno i frutti del lavoro e della terra come gesto di devozione a San Benedetto.

Alle 17:30, nella maestosa Basilica abbaziale, sarà celebrato il Pontificale solenne presieduto da monsignor Angelo Giurdanella, Vescovo di Mazara del Vallo. Un momento di altissima spiritualità, che culminerà nella grande Processione del simulacro di San Benedetto, in programma alle 19:30.

Il santo, portato a spalla tra canti, incenso e preghiere, attraverserà le vie del borgo in un lungo corteo di fede e commozione, seguito da una moltitudine di devoti stretti nel silenzio o nella lode, in uno dei momenti più toccanti dell’intera manifestazione.

A suggellare la fine della festa, al rientro della processione, il cielo di San Martino si accenderà di meraviglia con uno spettacolo pirotecnico mozzafiato, che colorerà la notte tra emozione e applausi, lasciando negli occhi e nei cuori il ricordo di una festa che è molto più di un evento: è un’eredità viva.

L’intera manifestazione è organizzata con passione dal Comitato dei Figli di San Benedetto, in collaborazione con la Pro Loco di San Martino delle Scale e l’Abbazia benedettina, custode millenaria della memoria e del carisma del grande Santo di Norcia.

Quattro giorni per ritrovarsi, pregare, sorridere e camminare insieme nel segno di San Benedetto.

San Martino vi aspetta.

PROGRAMMA COMPLETO:

18 LUGLIO DALLE ORE 16.00

ABBAZIA S.MARTINO DELLE SCALE

Stand gastronomici, hobbistici, Luna Park,

poligono di softair, gonfiabili, giochi, mascotte

e animazione a cura CreArt eventi Aps

ORE 18.30

TRIDUO in onore del N.S.P. Benedetto

ORE 19.30

Spettacolo di magia con Mago Pallino

ORE 21.00

Inaugurazione XXXVIII° Festival Organistico

ORE 21.30 PIAZZA P. SEMERIA

Cabaret con CLAUDIONE E DANIELE VESPERTINO

ORE 22.00 Sagrato Abbazia

Spettacolo di magia con Mago Pallino

19 LUGLIO ORE 11/16.30/18/21

ABBAZIA S.MARTINO DELLE SCALE

Visita sulle orme di San Benedetto ripercorrendo

le opere d'arte presenti in monastero.

Per partecipare è necessario prenotare al

388 4499899 o scrivete una email a

visiteabbaziasanmartino@gmail.com

19 LUGLIO DALLE ORE 16.00

ABBAZIA S.MARTINO DELLE SCALE

Stand gastronomici, hobbistici, Luna Park, poligo-

no di softair, gonfiabili, giochi, mascotte e

animazione a cura CreArt eventi Aps

ORE 18.30

ABBAZIA S. MARTINO DELLE SCALE

TRIDUO in onore del N.S.P. Benedetto

Primi Vespri e S. Messa

ORE 21.00 Sagrato Abbazia

Spettacolo di magia con Mago Pallino

ORE 21.30 PIAZZA P. SEMERIA

Mediterranco, la grande storia dei POOH

in concerto

ORE 22.00 Sagrato Abbazia

Ass. Historical Dancing Academy, balli storici in

costume

20 LUGLIO

133°FESTEGGIAMENTI

IN ONORE DI SAN BENEDETTO DA NORCIA.

ORE 08.00

Suono Festoso delle Campane

DALLE 9.30

Stand gastronomici, hobbistici a cura CreArt

eventi Aps

ORE 10.00

S. Messa e Benedizione del Pane e dell'Olio

ORE 11.30

S. Messa

ORE 17.30

Solenne Pontificale presieduto da

S.E. Mons. Angelo Giurdanella Vescovo di

Mazara del Vallo

ORE 19.30

PROCESSIONE DEL SIMULACRO

DI SAN BENEDETTO DA NORCIA

Accompagnato dall'Ass. Musicale

Guglielmo II di Monreale, dai tamburi di Aspra

M° G. La Licata

e dalle Confraternite delle Parrocchie limitrofe.

Al termine benedizione con la reliquia

del Santo Padre Benedetto

ORE 21.45 CIRCA

Spettacolo Pirotecnico a cura di

"SAPIENZA EVENTI

Le Luminarie della festa sono a cura della

Villafranca Illuminazione srls