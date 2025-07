Monreale si prepara ad un fine settimana ricco di eventi

Sarà un weekend all’insegna della musica

MONREALE, 24 luglio – Il Comune di Monreale si prepara a vivere un fine settimana all'insegna della musica e dell'arte, con un calendario fitto di appuntamenti che animeranno la città.

Tra concerti d'organo, concorsi canori e nuove promesse della musica italiana, l'Assessorato allo Spettacolo continua a proporre eventi di qualità per cittadini e visitatori.

"Siamo entusiasti di offrire ai nostri concittadini e a chi ci viene a trovare un fine settimana così ricco di stimoli culturali e musicali," dichiara l'assessore allo Spettacolo, Salvo Giangreco. "Dal prestigio del Festival Organistico di San Martino delle Scale, che riporta in vita le magnifiche sonorità dei nostri organi storici, alla scoperta di nuovi talenti con 'Una Voce Per Monreale' e la semifinale nazionale del 'Festival New York Canta', il nostro impegno è quello di valorizzare l'arte e la musica in tutte le sue forme. Monreale si conferma un palcoscenico vibrante e accogliente per eventi di portata locale e nazionale."

Il programma del fine settimana si preannuncia particolarmente intenso e variegato:

Festival Organistico San Martino delle Scale: Tre serate imperdibili animeranno la splendida Basilica di San Martino delle Scale, sotto la direzione artistica di Giovanni Vaglica.

Venerdì 25 luglio: Recital dell'organista Alessio Corti con musiche di Bach, Bossi e Franck.

Sabato 26 luglio: Serata "In Memoriam Soli" con il coro e l'orchestra da camera Kemonia.

Domenica 27 luglio: Musiche del Repertorio Gregoriano.

Questi eventi offriranno l'opportunità unica di ascoltare le bellissime melodie che echeggiano grazie ai grandi Organi sul Coro ligneo, veri gioielli della Basilica.

Sabato 26 luglio – Una Voce Per Monreale: Alle ore 21:30, sul palco di Piazza Guglielmo II, si esibiranno i concorrenti dello spettacolo "Una Voce Per Monreale", pronti a mostrare il loro talento al pubblico.

Domenica 27 luglio – Semifinale Nazionale del "Festival New York Canta": La domenica sarà dedicata alla semifinale nazionale di questo prestigioso concorso, che premia i talenti italiani nel campo della musica. Un'occasione per scoprire le voci più promettenti del panorama nazionale.

L'assessorato allo Spettacolo invita tutti a partecipare numerosi a questi eventi che arricchiscono il patrimonio culturale e artistico della città di Monreale.