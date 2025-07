Monreale apre le porte a NYCanta: il festival della musica italiana fa tappa in città

Appuntamento in piazza Guglielmo a partire dalle 21

MONREALE, 26 luglio – Domani sera, a partire dalle 21, Monreale ospiterà una serata di grande musica e talento con l’arrivo di NYCanta – Festival della Musica Italiana di New York, una delle manifestazioni più rilevanti per la scena musicale emergente italiana.

L’evento, che si svolgerà nell’ambito delle manifestazioni estive promosse dall’assessorato allo Spettacolo del Comune di Monreale, sarà un’occasione speciale per artisti, appassionati e semplici curiosi di conoscere da vicino un concorso che da anni offre visibilità a cantautori, interpreti e band in cerca di una ribalta internazionale.

Giunto alla sua 14ª edizione e ideato da Mauro Fasone, NYCanta è molto più di un concorso: è un ponte tra l’Italia e gli Stati Uniti, tra tradizione e innovazione musicale. I finalisti selezionati durante le tappe del Festival vengono infatti invitati a esibirsi direttamente a New York, in una serata di gala trasmessa su Rai 2 e Rai Italia, raggiungendo così milioni di spettatori in tutto il mondo.

L’appuntamento monrealese offrirà agli artisti locali – e non solo – l’opportunità di entrare in contatto con gli organizzatori del Festival, scoprire le modalità di partecipazione e magari sognare di portare la propria musica nella Grande Mela.

Soddisfazione e orgoglio sono stati espressi dall’assessore allo Spettacolo Salvo Giangreco: “Siamo entusiasti di ospitare un evento del calibro di NYCanta a Monreale – afferma - Questo appuntamento conferma il nostro impegno nel promuovere la cultura e offrire occasioni di crescita e visibilità ai talenti del nostro territorio. Invitiamo tutti gli appassionati di musica a partecipare”. La serata, quindi, si preannuncia come uno dei momenti più attesi dell’estate monrealese.