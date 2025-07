“Monreale in Rock '25”: tre serate di musica live e adrenalina in piazza Guglielmo

Giangreco: “Band capaci di offrire uno spettacolo di altissimo livello”

MONREALE, 29 luglio – La città si prepara ad accendersi di musica e passione con la prima edizione di “Monreale in Rock '25”, l’evento musicale promosso dall’assessorato allo Spettacolo del Comune di Monreale, che promette di trasformare Piazza Guglielmo in un palcoscenico vibrante e carico di energia.

La manifestazione, inserita nel calendario ufficiale degli eventi estivi dell’amministrazione, si terrà l’1, 2 e 3 agosto, con inizio dei concerti alle ore 21:30, e offrirà ingresso gratuito per tutti gli appassionati della musica dal vivo. Il programma è ricco e variegato:

venerdì 1 agosto saliranno sul palco i Four Gold Rock Band, seguiti dalla carica esplosiva de Le Hollywood. Sabato 2 agosto sarà la volta degli EPV – E Poi Vediamo, a cui seguirà l’atteso live dei The Fab Experience, per un tributo speciale che conquisterà ogni generazione.

Domenica 3 agosto, gran finale con l’energia dei New Jersey Band e la chiusura affidata ai Supersonic, per concludere in bellezza questa prima, attesissima edizione.

“Monreale in Rock '25” nasce con l’obiettivo di offrire alla comunità e ai visitatori uno spazio di aggregazione, cultura e divertimento, in una delle cornici architettoniche più suggestive della Sicilia.

«Siamo lieti di portare un evento di questa portata a Monreale», ha dichiarato l’assessore allo Spettacolo Salvo Giangreco. «Abbiamo lavorato duramente per selezionare band capaci di offrire uno spettacolo di altissimo livello e siamo certi che Piazza Guglielmo II vibrerà al ritmo del rock per tre serate uniche».

Un appuntamento imperdibile per chi ama la musica dal vivo, ma anche un’occasione per vivere Monreale sotto una luce diversa: tra note, emozioni e condivisione. L’estate 2025, qui, avrà il suono potente del rock.