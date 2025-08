Calcio, giovedì prossimo amichevole a Monreale tra Palermo Primavera e Athletic Club Palermo

Incontro di prestigio al campo sportivo Conca d’Oro

MONREALE, 1 agosto – Si disputerà il prossimo 7 agosto l’attesa amichevole del pre-season tra Athletic Club Palermo e Palermo Primavera. Un’occasione speciale per la Città di Monreale e per l’impianto Conca d’Oro.

Un incontro di prestigio, all’insegna dello sport sano e dei valori del territorio. Protagoniste saranno le due realtà calcistiche più rappresentative della città: il Palermo F.C. e l’Athletic Club Palermo, club che sta svolgendo la preparazione estiva a Monreale e nella prossima stagione giocherà per la prima volta nella sua storia in Serie D.

“Siamo orgogliosi di poter ospitare allo Stadio Conca d’Oro una partita che unisce passione, talento e identità sportiva del nostro territorio – dichiara l’assessore allo Sport, Salvo Giangreco – L’amichevole tra l’Athletic Club Palermo e il Palermo Primavera rappresenta non solo un importante momento di preparazione per le squadre, ma anche un’opportunità per rafforzare il legame tra la città e il calcio. Eventi come questo testimoniano quanto sia vivo e dinamico il movimento sportivo locale, e quanto sia fondamentale continuare a investire in strutture e iniziative che valorizzino i nostri giovani e promuovano lo sport come strumento di crescita e coesione sociale”.

“Il ritorno del grande calcio allo Stadio Conca d’Oro è motivo di grande soddisfazione per tutta la nostra comunità – afferma il Sindaco, Alberto Arcidiacono – Accogliere una gara tra l’Athletic Club Palermo e il Palermo Primavera significa dare visibilità a tutto il movimento calcistico locale, oltre a offrire alla nostra città una vetrina importante. Come amministrazione, crediamo fermamente nello sport come veicolo di partecipazione, educazione e senso di appartenenza. Ringraziamo il Palermo F.C. e l’Athletic Club Palermo per il loro impegno e per aver scelto la nostra città ed auguriamo alle due società di raggiungere risultati sempre più prestigiosi nel segno della crescita e dell’eccellenza sportiva”.