Grisì in festa dal 9 al 19 agosto tra fede, tradizioni, musica e sapori

Spicca il concerto de “Le Vibrazioni” in programma martedì 19

MONREALE, 6 agosto – Un programma ricco di eventi all’insegna della tradizione, della fede e del divertimento animerà Grisi, frazione di Monreale, in occasione dei festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù, patrono del paese.

Dal 9 al 19 agosto, sono in calendario una serie di appuntamenti promossi dal Comitato Festeggiamenti del Sacro Cuore di Gesù, in collaborazione con l’Associazione Grisì da Vivere e con il patrocinio del Comune di Monreale e dell’Area Metropolitana di Palermo. Un mix di sapori, musica e intrattenimento.

I festeggiamenti inizieranno sabato 9 agosto con il cinema all'aperto nella Piazzetta San Nicola. Domenica 10 agosto si celebrano le tradizioni locali con la manifestazione "Ritorno agli Antichi Sapori", che offrirà una degustazione gratuita di prodotti tipici accompagnata da musica e intrattenimento in Via C. Gaglio.

Il divertimento continuerà martedì 12 agosto con il "Color Party" animato dal DJ Rocco Domingo. Mercoledì 13 agosto torna, per la gioia di tutti, la classica "Corrida - Dilettanti allo Sbaraglio".

Spettacoli e musica di alto livello

Nel weekend, gli eventi si moltiplicano. Sabato 16 agosto la giornata inizierà con i "Tamburi di Aspra", per proseguire con gare podistiche e si concluderà con una serata di cabaret con l'attore comico Antonio Pandolfo e uno spettacolo musicale tributo ai Pooh.

Domenica 17 agosto è dedicata ai più piccoli con gonfiabili e giochi, seguita da un altro grande appuntamento di cabaret, questa volta con Giuseppe Castiglia, e da uno spettacolo musicale tributo ad Adriano Celentano.

La solenne processione del Santo e il grande concerto finale

I momenti di fede culminano lunedì 18 agosto con la solenne processione del Santissimo Cuore di Gesù, preceduta dalla banda "I Fiati della Normanna". La serata si chiuderà con un grande spettacolo pirotecnico.

La serata musicale più attesa dei festeggiamenti sarà il martedì 19 agosto con il concertone finale de Le Vibrazioni, la celebre band milanese che si esibirà nell’area ex Baraccopoli.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma, è possibile consultare i canali ufficiali del Comitato Festeggiamenti del Sacro Cuore di Gesù e dell'Associazione Grisì da Vivere.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Comitato organizzatore e dai rappresentanti della Frazione: Il Vicepresidente del Consiglio Comunale Antonella Giuliano e l’Assessore Giulio Mannino in particolare hanno espresso un ringraziamento al Comitato per il grande lavoro di programmazione, ed al Sindaco Alberto Arcidiacono all’assessore allo Spettacolo Salvo Giangreco, all’’Assessore Giuseppe Di Verde,

al Comandante della Polizia Municipale Luigi Marulli e all’ufficio tecnico per il grande lavoro logistico. Ed ancora un plauso al Comando della Stazione dei Carabinieri di Grisì ed in particolare al Comandante Pompa e all’intera cittadina di Grisì fortemente legata a questa tradizionale Festa.

“Per noi - hanno dichiarato Giuliano e Mannino- è un onore portare alto il nome della nostra Frazione anche promuovendo e collaborando nella buona riuscita degli eventi”.