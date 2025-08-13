Monreale, ad ottobre il “Festival Sanacore” ideato dalla Consulta Giovanile

In programma attività culturali, momenti di confronto e dibattiti pubblici, spettacoli e concerti

MONREALE, 13 agosto – La Giunta comunale di Monreale ha approvato il “Festival Sanacore”, un’iniziativa ideata e promossa dalla Consulta Giovanile, che si svolgerà il 3, 4 e 5 ottobre 2025.

Il festival nasce come risposta collettiva alla tragica vicenda del 27 aprile scorso che ha scosso profondamente la comunità monrealese. Il nome riprende quello di un’antica varietà autoctona di susina tipica del territorio.

Il programma prevede attività culturali, momenti di confronto e dibattiti pubblici, spettacoli e concerti, oltre a iniziative di cura del territorio con restituzione di spazi alla cittadinanza.

L’evento, sostenuto dall’Amministrazione e dagli uffici della sezione Promozione Culturale, Turistica ed Economica, avrà un budget di 7.500 euro, di cui 5.000 provenienti dai fondi della Consulta Giovanile e 2.500 da contributi regionali.

“Il Festival Sanacore – sottolinea l’amministrazione – sarà un momento di incontro, riflessione e partecipazione attiva, capace di unire memoria, cultura e comunità.”