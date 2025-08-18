L’Eos Trio in concerto alle terrazze del Savoia a Monreale

Appuntamento venerdì alle ore 21

MONREALE, 18 agosto – Il fascino della musica classica torna a illuminare le serate monrealesi con un evento speciale. L'EOS Trio, formazione composta da talentuosi musicisti, si esibirà venerdì 22 agosto alle ore 21 presso le suggestive terrazze di Villa Savoia.

Il concerto, intitolato "Una serata d’estate tra lirica e musica da camera, con atmosfere eleganti ‘sotto le stelle’”, vedrà l'esecuzione di arie celebri e brani senza tempo che accompagneranno il pubblico in un viaggio sonoro unico. La formazione è composta dal soprano Valentina Di Franco, dal pianoforte di Anna Di Chiara e dal clarinetto del Maestro Rosario Guzzetta.

L'evento rientra nel programma "Monreale Città degli Eventi" dell’assessorato allo Spettacolo e si propone di valorizzare la cultura e l'arte nel contesto estivo, offrendo un'esperienza raffinata e di alta qualità. I tre musicisti, con la loro consolidata esperienza e sinergia, promettono di regalare al pubblico un'esibizione emozionante e memorabile.

La scelta della location, le terrazze del Savoia, contribuisce a creare un'atmosfera magica e intima, perfetta per godere delle armonie della musica classica in una cornice elegante e suggestiva.