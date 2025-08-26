Monreale, grande attesa per Roy Paci & Aretuska

Venerdì 29 agosto concerto in piazza Guglielmo alle ore 21

MONREALE, 26 agosto – Monreale si prepara a vivere un appuntamento musicale di grande richiamo.

Venerdì 29 agosto, la centralissima Piazza Guglielmo si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per ospitare il live di Roy Paci & Aretuska, tra gli eventi clou dell’Estate Monrealese 2025.

Il trombettista siciliano, conosciuto in Italia e all’estero per la sua capacità di fondere sonorità ska, jazz e ritmi mediterranei, porterà a Monreale la sua energia travolgente e il sound inconfondibile che da anni caratterizza i suoi concerti.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato allo Spettacolo del Comune di Monreale, che ha voluto arricchire il cartellone estivo con un nome di spicco del panorama musicale. “Siamo felici di annunciare la presenza di un artista del calibro di Roy Paci, un talento che porta alto il nome della Sicilia nel mondo – ha dichiarato l’assessore allo Spettacolo, Salvo Giangreco –. Questo concerto è un’ulteriore conferma del nostro impegno nel creare un’offerta culturale di alto livello, capace di attrarre visitatori e offrire ai nostri cittadini momenti di aggregazione e divertimento. Piazza Guglielmo sarà lo scenario perfetto per una serata indimenticabile, all’insegna della buona musica”.

Per garantire una migliore fruizione dell’evento e facilitare l’afflusso del pubblico, il Comune ha predisposto parcheggi dedicati: il Parcheggio Torres, il Parcheggio Salvo D’Acquisto (adiacente alla Caserma dei Carabinieri) e il Parcheggio di Via Biagio Giordano (con ingresso da Via Pio La Torre).

L’inizio del concerto è fissato per le 21, ma gli organizzatori invitano i partecipanti a raggiungere la piazza con anticipo, così da vivere in pieno l’atmosfera della serata e assicurarsi un posto sotto il palco.

Monreale, dunque, si prepara ad accogliere un evento che promette di far ballare e divertire, confermando ancora una volta la città come uno dei punti di riferimento culturali e musicali dell’estate siciliana.