Monreale, oggi una serata di musica e cinema sotto le stelle

Appuntamento in piazzetta Vaglica e nella terrazza del Savoia

MONREALE, 30 agosto – Due appuntamenti importanti in programma stasera che animeranno la città tra musica live e grande cinema all’aperto.

Alle 22 in Piazzetta Vaglica sarà la volta del gruppo musicale EPV – E Poi Vediamo, che porterà sul palco energia, sonorità rock e tanto divertimento per una serata tutta da ballare e cantare insieme.

Poco prima, alle 21 alle Terrazze di Villa Savoia, prenderà invece il via la rassegna “Cinema sotto le stelle”, con la proiezione del film Disney “Mufasa – Il Re Leone”, attesissimo prequel che racconta le origini del celebre re della savana.

“Due eventi – fa sapere l’assessore allo Spettacolo, Salvo Giangreco – che testimoniano la vitalità culturale di Monreale e l’impegno dell’amministrazione comunale e delle associazioni locali nel proporre occasioni di intrattenimento per tutte le età: dal fascino del grande schermo sotto il cielo estivo, alla musica dal vivo che unisce e coinvolge”.