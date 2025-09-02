Monreale, settembre tra musica, arte e tradizione: in arrivo un mese di eventi

Spiccano il concerto di Max Gazzè e il Murriali Food’ Feast 2025

MONREALE, 2 settembre – Settembre si annuncia come un mese di festa per la città normanna, con un calendario fitto di appuntamenti che spaziano dalla musica all’arte, dalle tradizioni popolari alla gastronomia.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato allo Spettacolo guidato da Salvo Giangreco insieme alla Giunta comunale, punta a trasformare Monreale in un palcoscenico a cielo aperto, capace di attrarre cittadini e turisti.

Il cartellone musicale è senza dubbio il cuore della programmazione. L’evento clou sarà il concerto di Max Gazzè, atteso il 19 settembre in Piazza Guglielmo II con il tour Musicae Loci 2025.

Non mancheranno altri momenti dedicati alla grande musica italiana: il 7 settembre spazio al tributo a Claudio Baglioni, mentre il 12 settembre sarà la volta di un omaggio a Fabrizio De André. Le serate si arricchiranno anche di swing, jazz, sonorità balcaniche e persino psychedelic blues.

Il sipario si alzerà il 5 settembre con lo spettacolo di danza dell’ASD World Latin, seguito il 12 settembre dalla sfilata di moda Bliss in Tour.

Dal 7 al 14 settembre, invece, la frazione di Villaciambra vivrà i festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Rosario, una delle ricorrenze più sentite del territorio.

Il gran finale è atteso dal 26 al 28 settembre con Monreale Rinfiora 2025, la celebre Infiorata che colorerà Via Santa Maria Nuova e Piazza Guglielmo II con tappeti di fiori e installazioni artistiche.

Settembre sarà anche il mese dei sapori. Il 20 e 21 settembre si terrà il Murriali Food’ Feast 2025, un percorso gastronomico che unirà le eccellenze del territorio agli show cooking dello chef Renato Amato, accompagnati da concerti dal vivo.

Per gli amanti della lettura, la biblioteca Santa Caterina ospiterà il 12 settembre la presentazione del libro 2056 di Francesco Cusa, arricchendo così l’offerta culturale del mese.

«Abbiamo costruito un calendario che potesse parlare a pubblici diversi – spiega l’assessore allo Spettacolo Salvo Giangreco – unendo grandi nomi della musica, tradizioni locali, momenti di cultura e intrattenimento. Monreale a settembre si veste a festa, pronta ad accogliere tutti per vivere esperienze indimenticabili».