Monreale, venerdì l’atteso concerto di Max Gazzè

MONREALE, 16 settembre – Settembre a Monreale si annuncia come un mese di celebrazione, con un calendario ricco di eventi che trasformeranno la città in un palcoscenico a cielo aperto.

Tra tradizioni, arte, musica e gastronomia, il Comune di Monreale, su iniziativa dell'assessorato allo Spettacolo, ha messo a punto un programma entusiasmante per cittadini e turisti.

Il cuore pulsante del mese sarà l’evento più atteso, senza dubbio il concerto di Max Gazzè, che il 19 settembre, dalle ore 22,30, porterà il suo tour "Musicae Loci 2025" nella suggestiva cornice di Piazza Guglielmo II. Ma la musica non finisce qui: il programma include tributi a grandi nomi della musica italiana che spaziano dallo swing al jazz, dalla musica balcanica al psychedelic blues.

Il Murriali Food' Feast 2025 animerà il percorso gastronomico il 19, 20 e 21 settembre, con show cooking e concerti dal vivo. L'evento si inaugura venerdì 19 settembre alle ore 18 a piazza Canale alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono dell’assessore allo spettacolo Salvo Giangreco e dei rappresentanti di giunta e consiglio comunale e organizzatori ed espositori. Non mancheranno appuntamenti dedicati ai sapori e alla cultura. Il "Murriali Food’ Feast 2025" animerà il percorso gastronomico il 20 e 21 settembre, con show cooking e concerti dal vivo.