Venerdì la presentazione del romanzo «La niña di García Márquez» di Claudia Di Natale

Previsti gli interventi di Romina Lo Piccolo, Salvatore Lo Bue e Roberto Gambino

MONREALE, 29 settembre – Sarà presentato nel pomeriggio di venerdì 3 ottobre il nuovo libro pubblicato dalla scrittrice monrealese Claudia Di Natale.

L’incontro dedicato al romanzo «La niña di García Márquez», edito dal Gruppo Albatros di Roma, è programmato alle 18 nei locali del complesso monumentale “Guglielmo II”; sono previsti gli interventi della docente Romina Lo Piccolo, dello scrittore Salvatore Lo Bue e dello psicologo Roberto Gambino.

All’evento di venerdì prossimo, a cui l’amministrazione comunale di Monreale ha concesso il patrocinio, parteciperanno anche il cantante nigeriano Chris Obehi e l’artista mauriziano Yannick Tiolo; le letture saranno a cura della scrittrice Maria Sapienza.

Nel libro è narrata la storia di Isabel Gómez, che nel 1995, quand’era ancora una bambina, conosce il grande scrittore colombiano Gabriel García Márquez, che ne nota il talento nel corso di una visita alla sua scuola: questo incontro le cambierà la vita.

Appassionando il lettore, Claudia Di Natale racconta le vicende che intrecciano le esistenze di due famiglie lontane fra Cartagena, Barranquilla e il Senegal, e dunque dall’America del Sud all’Africa occidentale, mescolando l’amore per la scrittura con le radici familiari, i legami invisibili che uniscono le generazioni con la potenza dei ricordi.

È un romanzo intenso in cui si fondono poesia, incontri inattesi, rivelazioni e imprevisti; l’autrice esalta la forza delle parole, coniugando emozioni e memoria, infanzia e saggezza, realtà e immaginazione, con una particolare attenzione al mistero degli incontri che cambiano le vite e alla forza delle storie.

Negli anni scorsi, Claudia Di Natale ha dato alle stampe «Dostoevskij - Equilibri precari sul filo della creazione» (2010), «Fabrizio De André - Anime in un riflesso» (2015) e «Notti a La Habana» (2018).