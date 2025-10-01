"Targa Florio Classic - Ferrari Tribute to Targa Florio", il comune concede il patrocinio

La manifestazione è in programma dal 16 al 19 ottobre

MONREALE, 1 ottobre – C’è anche il patrocinio del Comune di Monreale per la prestigiosa manifestazione “Targa Florio Classic – Ferrari Tribute to Targa Florio”, in programma dal 16 al 19 ottobre.

L'iniziativa, organizzata dall'Automobile Club Palermo presieduto da Angelo Pizzuto e in collaborazione con ACI Italia, celebra la leggendaria corsa automobilistica sulle storiche strade della Sicilia, combinando la rievocazione per auto d'epoca con la classe e il fascino delle vetture moderne del Cavallino Rampante.

Il provvedimento, formalizzato a seguito dell'istanza presentata, testimonia il sostegno dell'amministrazione Comunale a eventi di alto profilo culturale, turistico ed economico che valorizzano il territorio. La manifestazione, che ogni anno attira partecipanti e appassionati da tutto il mondo, rappresenta un'importante vetrina per le bellezze paesaggistiche e monumentali di Monreale, con particolare riferimento al suo celebre Duomo, Patrimonio Unesco.

La “Targa Florio Classic” e il “Ferrari Tribute” confermano Monreale come tappa irrinunciabile e palcoscenico d'eccezione per la passione motoristica storica, arricchendo il calendario degli appuntamenti autunnali. In particolare, il programma della manifestazione per domenica 19 ottobre prevede lo svolgimento del Trofeo di Monreale, sottolineando il legame speciale tra l'evento e la città.

“Come amministrazione – afferma l’assessore allo Sport, Salvo Giangreco – crediamo fermamente nel sostegno a eventi che sanno coniugare sport, cultura e promozione territoriale, e siamo pronti ad accogliere al meglio tutti i partecipanti e i visitatori."