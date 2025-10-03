Monreale, da oggi tre giorni di festa per il "Sanacore Festival" tra giovani, cultura e futuro

La manifestazione si concluderà domenica sera. Ecco il programma dettegliato e le modifiche al traffico

MONREALE, 3 ottobre - Il sipario si alza sul "Sanacore Festival", un’iniziativa di tre giorni interamente dedicata ai temi cruciali per il futuro della comunità: giovani, cultura, territorio e futuro.

L'evento, promosso dalla Consulta Giovanile della Città di Monreale con il sostegno della Regione Siciliana, assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, si svolgerà da oggi al 5 ottobre.

La manifestazione prenderà il via alle 16 con l'apertura del festival e i saluti istituzionali, seguiti alle 17 dalla Cerimonia di piantumazione dell'albero di ulivo dedicato ad Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvo Turdo.

La serata proseguirà con lo show di stand-up comedy Pentiti Improv, che vedrà protagonisti Francesco Bolignari e Rosario Mancuso, e si concluderà con un Open Stage musicale dedicato ai giovani artiste e artisti monrealesi. Tutti questi appuntamenti si terranno presso le terrazze del Savoia.

Il programma di domani, quindi, è denso di attività, cominciando alle 10 con l'InfoPoint Festival in Piazza Vittorio Emanuele II, dove partirà la caccia al tesoro dell'arcivescovo Testa intitolata “Chi portò l'acqua a Monreale?” organizzata in collaborazione con Pro Loco Monreale.

Nel pomeriggio, alle 15 a palazzo Cutò, si terrà il workshop di poesia sul diritto a restare: Partire o restare, in collaborazione con la Scuola di Restanza e Futuro, l'associazione Nun si Parti e Gloria Riggio. Il dibattito proseguirà alle 18 alle terrazze del Savoia con l'assemblea aperta “C'è spazio per restare?”, focalizzata su Restanza, Giovani e Territorio. La serata si sposterà in piazza Guglielmo II per il grande evento musicale delle 21, che vedrà salire sul palco Aura con l'Aura Live Concert, seguiti da Esdra, Alessio Bondi - Runnegghiè Live, e il Dj set by Inghilleri.

La giornata conclusiva di domenica 5 ottobre inizierà nell'area attrezzata Bosco di Casaboli con Sanacore Orienteering: tracce da scoprire, cammini da intraprendere, un’attività su prenotazione in collaborazione con l'Associazione Ultreia.

Si tornerà poi alle terrazze del Savoia, dove è prevista la presentazione Hub Giovani Imprenditori Palermo, Monreale, Belmonte (con Comune di Palermo, Comune di Monreale, Ass. The Factory, ETS dei Cantieri Culturali della Zisa, giovani imprenditori locali). Il Sanacore Festival si chiuderà con un momento conviviale di chiusura, il Rinfresco, alle terrazze del Savoia.

In occasione del Sanacore Festival, il Comando di Polizia Municipale ha disposto alcune modifiche temporanee alla viabilità per garantire sicurezza e migliore mobilità nelle aree interessate.

Dalle 8 di oggi alle 24 di domenica sarà istituito uno stallo di sosta riservato al “service” nelle adiacenze dell’ex hotel ristorante Savoia, in via Benedetto D’Acquisto. Inoltre, dalle 17 alle 24 di oggi, e comunque fino al termine della manifestazione, scatterà il divieto di circolazione in via Benedetto D’Acquisto (dall’intersezione con via Arcivescovado).

Per agevolare il flusso veicolare, verrà istituito il senso unico di marcia in via Arcivescovado e via Cappuccini, con direzione verso via Ignazio Florio.