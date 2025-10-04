Sit-in sulla SP57: cittadini e associazioni in campo per chiedere sicurezza

La strada che collega Monreale e Palermo è sempre teatro di preoccupanti criticità

MONREALE, 4 ottobre – La strada provinciale 57, importante arteria di collegamento tra Monreale e Palermo, continua a essere teatro di criticità che mettono quotidianamente a rischio automobilisti e pedoni.

Buche, segnaletica carente e scarsa illuminazione rendono difficile e pericoloso il transito lungo l’intero tratto, soprattutto nelle ore serali.

Per richiamare l’attenzione delle istituzioni e sensibilizzare l’opinione pubblica, l’associazione “Insieme per Boccadifalco”, insieme ad altre realtà del territorio, ha organizzato un sit-in di sensibilizzazione che si terrà giovedì 10 ottobre alle ore 16 lungo la SP57.

L’iniziativa, aperta a tutti i cittadini, nasce con l’obiettivo di promuovere un momento di partecipazione civica e di confronto costruttivo, chiedendo interventi concreti per migliorare la sicurezza stradale e prevenire incidenti.

Tra i sostenitori dell’iniziativa figura anche Giuseppe Gebbia, capogruppo del movimento Noi Giovani di Monreale, che ha voluto ringraziare gli organizzatori e lanciare un appello alla cittadinanza:

“Ringrazio le associazioni che hanno deciso di accendere i riflettori su una problematica che tocca da vicino tantissimi cittadini. La sicurezza stradale non è un tema secondario: riguarda la vita di chi ogni giorno percorre questa strada per andare a scuola, al lavoro o semplicemente per spostarsi. Invito i monrealesi, gli abitanti di San Martino e anche i cittadini di Palermo a partecipare numerosi al sit-in: la nostra presenza è il primo passo per ottenere ascolto e cambiamento.”

L’appuntamento di giovedì sarà quindi un’occasione per far sentire la voce della comunità e ribadire che la SP57 non può più restare una “strada dimenticata”.

La partecipazione dei cittadini, spiegano gli organizzatori, sarà fondamentale per dimostrare che la collettività non intende restare in silenzio davanti a una questione che riguarda la sicurezza di tutti.