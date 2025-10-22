Domani il quadrangolare in memoria di Andrea Miceli al campo Conca d’Oro

Il giovane monrealese avrebbe compiuto 26 anni

MONREALE, 22 ottobre – Si terrà domani, al campo Conca d’Oro, con inizio alle ore 20, il quadrangolare di calcio in memoria di Andrea Miceli, il giovane ucciso lo scorso 27 aprile, che proprio domani avrebbe compiuto 26 anni.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla famiglia di Andrea, nasce per ricordarne la figura e la grande passione per il calcio, sport che ha rappresentato una parte fondamentale della sua vita.

A scendere in campo saranno il Real Pioppo, ultima squadra di Andrea, di cui è stato uno dei giocatori più rappresentativi; il Città di Monreale, formazione di Prima Categoria dove ha trascorso gran parte della sua carriera giovanile; il Pezzingoli, squadra del Torneo dei Quartieri nata proprio grazie a lui e alla sua famiglia; e la squadra degli Ingegneri di Palermo. L’appuntamento sarà occasione per ricordare pure altre figure di giovani vite spezzate, a cominciare da Salvo Turdo e Massimo Pirozzo, i due ragazzi che hanno perso la vita, assieme ad Andrea, il 27 aprile. Saranno ricordati pure Simone La Torre, Paolo Taormina e il piccolo Mattia Terranova.

L’organizzazione della manifestazione è curata dall’associazione “Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale”. All’evento parteciperanno anche i bambini della scuola Solletico, che indosseranno magliette con un messaggio di speranza, gesto particolarmente apprezzato dagli organizzatori.

La serata sarà condotta da Enzo Ganci, direttore di Monreale News, insieme alla bravissima Giulia Fazio, che ha aderito con entusiasmo all’iniziativa.