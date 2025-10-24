Monreale, nel weekend c’è “Nel segno di Guglielmo”: ecco il programma

Il via domani alle ore 18, conclusione domenica sera

MONREALE, 24 ottobre – Monreale torna indietro nel tempo con “Nel segno di Guglielmo 2025”, la grande rievocazione storica dedicata a Guglielmo II, promossa dalla Comune di Monreale.

Domani e sabato la città si trasformerà in un palcoscenico medievale a cielo aperto, tra spettacoli, cortei, musica, danze e antiche arti cavalleresche, per rivivere il fascino e la magnificenza della corte normanna.

La manifestazione prenderà il via domani alle 18 con la cerimonia inaugurale in piazza Guglielmo II, seguita da un ricco programma di spettacoli e performance artistiche.

Dalle ore 18.15 (prima esibizione):

• “Un Re bono” e “La pietra e il cielo” di Cosimo Grimaudo, a cura della Compagnia Teatrale Tritone

• “La notte dei fuochi” e “La Notte di Morgana”, a cura dell’Associazione TEMA

• “Il sogno di Guglielmo”, a cura della Compagnia dei Normanni

• “Chi vuol essere lieto sia: divagazioni, feste e orpelli nella Corte normanna” di Rosario De Santis, a cura della Pro Loco Monreale

• Esibizione di tiro con l’arco con gli Arcieri del Re e gli Arcieri Tritone

• Balletti medievali, musica con liuto a cura di Marcello Lo Presti e spettacolo con i falchi del falconiere Domenico Vezzana

Dalle ore 20 (seconda esibizione):

replica delle principali performance teatrali e artistiche, culminando nello spettacolo serale.

Alle ore 22, gran finale della giornata con lo spettacolo di fuoco, falchi e cavalli

“Le Figlie della Selva – Cacciatrici del Fuoco”, a cura del Gruppo La Fenice.

Domenica 26 ottobre

Dalle ore 18, dalle terrazze dell’ex Hotel Savoia, partirà il Corteo Storico, con la partecipazione di:

Associazione TEMA, Compagnia Teatrale Tritone, Compagnia dei Normanni, Associazione Sbandieratori di Caccamo, Arcieri del Re, Gruppo Arcieri Tritone, Pro Loco Monreale e Associazione La Rupe.

Dalle ore 19, in piazza Guglielmo II e nel Complesso Monumentale Guglielmo II. Sono previste Esibizioni di tiro con l’arco, sbandieratori e musici, balletti medievali. Rappresentazione teatrale “Un Re bono” di Cosimo Grimaudo (Compagnia Teatrale Tritone)

Alle ore 19.30, sempre in Piazza Guglielmo II, si terrà la Cena e Banchetto Medievale

(testi a cura della Compagnia dei Normanni), con l’accompagnamento musicale “Mediterralia – musiche medievali del Mediterraneo” a cura dell’Associazione Culturale Formedonda.

La serata si concluderà alle ore 21 con la replica dello spettacolo “Le Figlie della Selva – Cacciatrici del Fuoco” del Gruppo La Fenice.

Nei giorni di sabato (dalle 18 alle 24) e domenica (dalle 10 alle 22) sarà allestito l’Accampamento e Mercato Medievale, curato dall’Associazione La Berna, dove sarà possibile scoprire arti, mestieri e sapori dell’epoca.

Inoltre, domenica 26 ottobre, sarà possibile partecipare alle visite guidate del Castellaccio, a cura del C.A.S. – Club Alpino Siciliano.

Orari delle visite: 10:00 – 17:30 (ogni 45 minuti).

Contributo: €5,00 a persona (bambini sotto i 10 anni gratuiti).

L’evento è realizzato con la collaborazione di Toti Mancuso e Mario Micalizzi.