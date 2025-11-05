Monreale, lunedì 24 novembre si inaugura il consultorio diocesano familiare “San Carlo Borromeo”

È un’iniziativa dell’arcidiocesi di Monreale

MONREALE, 5 novembre – Lunedì 24 novembre, alle 17:30, l’arcivescovo di Monreale, Gualtiero Isacchi inaugurerà il nuovo consultorio diocesano familiare “San Carlo Borromeo”, con la benedizione dei locali situati in via Antonio Veneziano 98 a Monreale.

L’inaugurazione, alla presenza delle autorità civili, rappresenta un importante passo all’interno di un più ampio progetto di “cura” avviato in diocesi dal vescovo, insieme agli organi collegiali diocesani. Il nuovo consultorio è espressione della Caritas Diocesana e della Fondazione “San Carlo Borromeo” dell’arcidiocesi di Monreale, in partenariato con il consultorio “Oasi Cana” di Palermo.

Il servizio offrirà ascolto psicoterapeutico e counseling a persone che attraversano momenti di difficoltà, sia individuali che familiari, grazie alla collaborazione di professionisti qualificati. In un secondo momento saranno attivate anche altre prestazioni professionali gratuite in diverse specializzazioni sanitarie.

A seguire, alle ore 18, nella sala del palazzo arcivescovile di Monreale, si terrà una tavola rotonda dal titolo: “L’ascolto delle vittime di abusi: Magistratura, Psicologia e Chiesa in dialogo”.

All’incontro parteciperanno il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Maurizio de Lucia, il procuratore aggiunto per le fasce deboli, Laura Vaccaro, lo psicoterapeuta Vincenzo Nuzzo e il preside della Facoltà Teologica di Sicilia, don Vito Impellizzeri.

Moderato dalla giornalista Alessandra Turrisi, il dibattito intende rafforzare la sinergia tra le istituzioni per affrontare la drammatica realtà degli abusi sui minori e sulle persone vulnerabili, promuovendo al contempo una cultura del rispetto e della tutela dei più fragili.

La tavola rotonda, che si inserisce nel contesto dell’inaugurazione del nuovo consultorio familiare “San Carlo Borromeo”, vuole essere un segno concreto di collaborazione tra Chiesa, magistratura e mondo delle professioni, uniti nel contrasto a ogni forma di violenza e nella promozione di relazioni sane e responsabili.