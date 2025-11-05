Domenica si presenta "Z - Generazione in cerca di supereroi", il romanzo di Mariella Sapienza

Appuntamento in aula consiliare alle 17

MONREALE, 5 novembre – Sarà presentato al pubblico domenica prossima, 9 novembre alle 17 in aula consiliare il toccante romanzo "Z - Generazione in cerca di supereroi" della scrittrice monrealese Mariella Sapienza.

L'evento non sarà solo un momento di analisi letteraria, ma anche un'occasione di profonda riflessione per la comunità, segnata dai recenti, tragici fatti. La presentazione vedrà la partecipazione oltre che dell'autrice, del sindaco Alberto Arcidiacono, dell'editore Carlo Guidotti di Ex Libris. La presentazione sarà un momento di vicinanza e memoria, per Salvo Turdo, Andrea Miceli e Salvatore Pirozzo, vittime della strage che lo scorso 27 aprile ha scosso la città.

Il libro si addentra nelle pieghe della Generazione Z, raccontando la storia di Marco Burgio, un ventitreenne apatico e nichilista, recluso volontariamente nella sua mansarda – il suo "barattolo a chiusura ermetica" – per sfuggire all'inquietudine e all'incertezza.

Un Messaggio di Resilienza e consapevolezza

Il libro di Maria Sapienza è una profonda analisi delle fragilità e della forza della Generazione Z, un invito a superare l'apatia e a trovare il proprio posto nel mondo nonostante le ferite. La presentazione sarà un'opportunità per la comunità di Monreale di riunirsi nel ricordo delle giovani vittime e di riflettere sul valore della relazione umana e della resilienza di fronte al trauma.

Saranno presenti Fra' Mauro Billetta della comunità di Danisinni e il coro di Danisinni diretto dal maestro Manlio Messina che si esibirà con brani inediti, il testo della canzone "Ciumi ri vita" è stato scritto da Mariella Sapienza.