Il territorio monrealese celebra San Martino di Tours

Nella borgata montana diverse iniziative tra fede, cultura e solidarietà

MONREALE, 8 novembre – Hanno preso il via martedì scorso, per concludersi giorno 11, i festeggiamenti in onore di San Martino, una delle ricorrenze più attese e sentite dalla comunità di San Martino delle Scale e da tutto il territorio monrealese.

Dal 4 all’11 novembre 2025, la basilica giubilare e i luoghi simbolo della borgata accolgono una settimana di celebrazioni e incontri dedicati al tema “Dona anche tu la Speranza”. La festa, organizzata dalla parrocchia di San Martino delle Scale, dal comitato “I Figli di San Benedetto”, dalla Pro Loco e dall’associazione “Il Mantello”, affonda le sue radici nella tradizione benedettina e nel profondo legame che unisce il Santo alla comunità locale.

“Riscoprire San Martino significa riscoprire la carità autentica, quella che si traduce in gesti concreti e attenzione agli altri” – sottolineano gli organizzatori.

La settimana si è aperta con i più giovani come protagonisti. Gli studenti dell’istituto comprensivo “Margherita di Navarra” hanno inaugurato le celebrazioni con la consegna del mantello di San Martino, da loro stessi realizzato, ricordando così il celebre gesto del Santo che, dividendo il proprio mantello, seppe donare calore e speranza a un uomo bisognoso.

La riflessione è proseguita con un incontro dedicato alla solidarietà verso i malati e le persone fragili, guidato dall’assistente sociale Dominique Marchese, che ha affrontato il tema delle cure palliative come espressione della speranza che nasce dalla vicinanza e dalla cura.

Nei giorni successivi la comunità è stata invitata alla preghiera e alla condivisione attraverso momenti di adorazione eucaristica animati dalla corale “Giovani di Sant’Alberto Magno”, e con la seconda edizione di “Belle Azioni di Solidarietà”, che riunisce associazioni e cittadini per valorizzare le esperienze di altruismo quotidiano.

Il fine settimana rappresenta il cuore pulsante della festa. Domani, 9 novembre, si terranno la Santa messa parrocchiale e il solenne pontificale presieduto da monsignor Salvatore Di Cristina, arcivescovo emerito di Monreale, seguiti da una serata di fraternità con giochi, musica e una cena comunitaria aperta a tutti.

Lunedì 10 e martedì 11 novembre saranno dedicati ai momenti più solenni: i Vespri di San Martino di Tours, la Santa Messa solenne presieduta dall’abbate, dom Vittorio Rizzone, e la rievocazione storica della morte del Santo, accompagnata da una fiaccolata tra i corridoi abbaziali.

Come da tradizione, ogni celebrazione si concluderà con la degustazione del moscato e del tipico biscotto di San Martino, simbolo della ricorrenza e segno di convivialità. Durante l’intera settimana sarà inoltre attiva una raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità destinata alla Caritas, per offrire un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà.