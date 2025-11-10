Monreale ricorda i caduti di Nassiriya: ecco il programma

Una settimana di cerimonie nel nome del vicebrigadiere Domenico Intravaia

MONREALE, 10 novembre – Anche quest’anno la città si stringe nel ricordo delle vittime della Strage di Nassiriya, avvenuta il 12 novembre 2003 in Iraq.

A distanza di ventidue anni da quel tragico giorno, Monreale rinnova la propria vicinanza alle famiglie dei caduti e onora la memoria del vicebrigadiere Domenico Intravaia, che perse la vita insieme ad altri diciotto italiani.

Le commemorazioni prenderanno il via domani, alle 8.45, con la deposizione di una corona di fiori sulla tomba del vicebrigadiere Intravaia presso il cimitero comunale.

A seguire, alle 10, una delegazione istituzionale parteciperà alla cerimonia all’interno dell’Assemblea Regionale Siciliana, dove sarà deposta una corona di fiori sulla lapide che ricorda i caduti di Nassiriya. Alle 11, nella cattedrale di Palermo, sarà celebrata la Santa Messa in suffragio di tutte le vittime.

Il giorno successivo, mercoledì 12 novembre, le celebrazioni proseguiranno a Roma, in occasione delle cerimonie nazionali. Nello stesso giorno, alle 18, anche nel Duomo di Monreale verrà celebrata una Santa Messa di commemorazione, aperta alla cittadinanza.

La settimana del ricordo si concluderà il 14 novembre, alle 9, presso la Caserma dei Carabinieri di Monreale, dove si terrà un incontro con gli studenti della scuola “Francesca Morvillo”. Sarà un momento di riflessione e testimonianza, per trasmettere ai più giovani il valore del sacrificio e del senso del dovere.