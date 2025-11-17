Il 15 dicembre Monreale accoglierà la Fiamma Olimpica di “Milano Cortina 2026”

La torcia dei Giochi invernali attraverserà 29 comuni siciliani e 8 siti UNESCO in un viaggio che dal 15 al 19 dicembre illuminerà l’intera Isola

MILANO, 17 novembre – Il 15 dicembre 2025 la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 attraverserà Monreale, facendo tappa nel suo celebre Duomo, uno dei siti UNESCO più rappresentativi della Sicilia. Da lì proseguirà verso Palermo, dove la giornata si concluderà con la city celebration in Piazza Ruggiero VII.

Il passaggio a Monreale è parte del percorso che porterà la Fiamma in Sicilia dal 15 al 19 dicembre, coinvolgendo 29 comuni e 8 siti UNESCO. L’ingresso nell’isola avverrà a Castelvetrano, con il suggestivo percorso nell’area archeologica di Selinunte. La Fiamma toccherà poi Mazara del Vallo, Marsala, Trapani e, dopo la tappa di Monreale, il capoluogo Palermo.

Il 16 dicembre il viaggio proseguirà da Cefalù con la sua cattedrale normanna, per poi raggiungere Enna, Piazza Armerina – con la Villa romana del Casale – Caltanissetta, Lampedusa e infine Agrigento, dove illuminerà la Valle dei Templi.

Il 17 dicembre la Fiamma attraverserà il sud-est siciliano: Licata, Gela, Caltagirone, Ragusa, Marzamemi, Porto Palo, fino a Noto, splendida città barocca UNESCO. La giornata si concluderà a Ortigia, cuore storico di Siracusa.

Il penultimo giorno sarà dedicato al versante orientale, con tappe a Priolo Gargallo, Augusta, Lentini, Nicolosi e nel Parco dell’Etna, prima di arrivare a Catania. L’ultimo tratto, il 19 dicembre, attraverserà Acireale, Giarre, Taormina, fino a Messina, da cui la Fiamma si imbarcherà verso la Calabria.

Sostenuto dai presenting partner Coca-Cola ed Eni, il Viaggio della Fiamma durerà 63 giorni, attraverserà tutte le 110 province italiane e percorrerà oltre 12.000 chilometri, per poi concludersi il 6 febbraio 2026 allo stadio di San Siro durante la Cerimonia d’Apertura dei Giochi.