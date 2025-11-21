“Sport, Legalità, Territorio e Ambiente”, giovedì 4 dicembre un convegno al cinema Imperia

Prima importante iniziativa del premio dedicato ad Andrea Massimo e Salvo, ideato dall’associazione “Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale”

MONREALE, 21 novembre – Non è più solo un torneo di calcio, per quanto seguitissimo e combattuto. “Il Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale”, lo abbiamo detto più volte, vuole andare oltre.

È sotto questo spirito che l’associazione omonima che lo dirige, sotto la guida di Alessio Tarallo, organizza il premio dedicato ad Andrea, Massimo e Salvo, i tre ragazzi che tutti portiamo nel cuore, che non sono più con noi da quella maledetta notte del 27 aprile scorso.

Prima, importante, iniziativa del premio, nato da un’idea brillante di Valentino Mirto, consigliere dell’associazione e che vedrà la sua conclusione in concomitanza dell’inizio dell’edizione 2026 del torneo, sarà il convegno che si terrà giovedì 4 dicembre (ore 10) al cine teatro Imperia dal tema “Sport, Legalità, Territorio e Ambiente”, che beneficia del patrocinio gratuito del comune ed è destinato agli studenti delle classi 5^ delle scuole di Monreale e delle sue frazioni.

Interverranno Giovanni Ignoffo, calciatore monrealese, che dai campetti di periferia è arrivato a giocare in Serie A, vestendo la maglia del Perugia, Mago Plip, noto prestigiatore ed intrattenitori monrealese e Francesco Mongiovì, ex poliziotto appartenente alla sezione “Catturandi” della Questura di Palermo. Tutti e tre daranno il loro valido contributo all'iniziativa, parlando della loro esperienza di vita.

Sarà un importante momento di riflessione che trae spunto da uno dei momenti più tragici della storia della nostra comunità, che vuole dare un messaggio forte alle giovani generazioni.