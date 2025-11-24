Antonio Ferrante presenta a Monreale il suo libro «Perché non vinciamo mai»

L’iniziativa si terrà giovedì ed è promossa dall’associazione “Liberi di lavorare”

MONREALE, 24 novembre – «Perché non vinciamo mai»: è questo l’emblematico titolo del libro recentemente dato alle stampe da Antonio Ferrante (nella foto), che nel settembre dello scorso si è dimesso da presidente regionale del Partito Democratico.

Per espressa definizione dello stesso autore, il volume è sostanzialmente una “analisi semiseria di un partito mai partito”, con riferimento alle vicissitudini che hanno segnato e caratterizzato in questi anni la vita del Pd, tanto a livello nazionale quanto in ambito siciliano.

Giovedì prossimo, alle 17, si terrà nei locali dell’ex ospedale “Santa Caterina” un incontro nel corso del quale Antonio Ferrante dialogherà con la docente di lettere Daniela Balsano e con il segretario del circolo Dem monrealese Raimondo Burgio, nonché con il promotore dell’iniziativa Biagio Cigno, presidente dell’associazione “Liberi di lavorare”.

«Perché non vinciamo mai?» è l’interrogativo che sistematicamente si pongono gli elettori democratici dopo ogni sconfitta o una “non vittoria”: attraverso questa interessante pubblicazione Ferrante tenta di rispondere a questa domanda, ripercorrendo - non di rado con toni ironici - le diverse mutazioni che il partito nel tempo ha subìto, tra riforme contraddette ed eterni congressi.

«Ma questo mio libro - afferma l’autore - vuol anche essere un omaggio ai militanti, ai tesserati, ai segretari di circolo, quelli che parlano nelle assemblee e che molto spesso non vengono ascoltati. Penso che il Partito Democratico oggi non riesca ancora a coinvolgere, come sarebbe opportuno fare, i propri militanti che, in molti casi, mostrano di avere molta più visione rispetto ai dirigenti».