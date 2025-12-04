Monreale dal 19 dicembre al 15 marzo ospiterà la Biennale Internazionale del Mosaico

Quattro i luoghi scelti per ospitare questa importante manifestazione

MONREALE, 4 dicembre – Monreale si prepara a vivere una stagione culturale senza precedenti con la Prima Biennale Internazionale del Mosaico, in programma dal 19 dicembre 2025 al 15 marzo 2026.

Un progetto ambizioso, approvato dall’amministrazione comunale e ideato dai direttori artistici Giovanni Alvich e Francesco Urso, che punta a valorizzare il patrimonio identitario della città e rilanciarne la vocazione artistica a livello mondiale.

La manifestazione nasce in continuità con il riconoscimento Unesco del percorso “Palermo arabo-normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale”, che comprende anche i celeberrimi mosaici del Duomo e del Chiostro dei Benedettini, tra le più alte espressioni dell’arte medievale. Un contesto ideale per ospitare un evento dedicato al linguaggio musivo, capace di intrecciare tradizione e contemporaneità.

La Biennale si articolerà in un percorso espositivo, didattico e scientifico distribuito in quattro luoghi simbolo del centro storico: la biblioteca comunale “Santa Caterina” che ospiterà le esposizioni Bibliomosaico e i laboratori didattici Le Botteghe Monrealesi; il museo dell’Arte del Mosaico (MAM), dedicato alla sezione storico-didattica su Renato Signorini, maestro ravennate, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Ravenna; la sala Novelli che sarà il cuore della mostra internazionale Frammenti di Contemporaneità, con artisti provenienti da oltre venti Paesi; infine il complesso monumentale Guglielmo II, scelto per l’inaugurazione e come principale spazio di rappresentanza.

Oltre alle mostre, la Biennale prevede azioni di rigenerazione urbana, interventi di arte pubblica e attività dedicate alla formazione dei giovani artisti, alla creatività e al dialogo interculturale.

L’iniziativa è finanziata grazie alla legge regionale 3/2025, che prevede contributi straordinari ai Comuni dell’Itinerario Arabo-Normanno. Le risorse saranno impiegate anche per migliorare gli allestimenti museali del MAM e della Sala Novelli. Il Comune sta inoltre lavorando a una convenzione con il Dipartimento regionale dei Beni Culturali per agevolare i percorsi di visita, compreso un nuovo accesso diretto dalla zona del Chiostro alla Sala Novelli.

«La Biennale rappresenta un passo decisivo verso la costruzione di un polo culturale permanente – dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono – un investimento sulla bellezza, sui giovani e sul futuro della città».

«Restituiamo al mosaico il ruolo che merita – aggiunge l’assessore ai Beni Culturali Fabrizio Lo Verso – come linguaggio vivo e contemporaneo, capace di promuovere Monreale nel mondo».

Per Marco Intravaia, presidente del Consiglio comunale, «questa è un’opportunità straordinaria per consolidare il ruolo di Monreale nel panorama culturale internazionale».

Per la mostra Frammenti di Contemporaneità è previsto un biglietto simbolico di 2 euro, integrabile su richiesta con l’ingresso al museo multimediale La Fabbrica di Guglielmo II (supplemento di 3 euro). L’iniziativa coinvolgerà istituzioni, scuole, accademie e operatori culturali, con l’obiettivo di generare nuove opportunità artistiche, formative e turistiche. Con questa Biennale, Monreale celebra la propria eccellenza musiva e punta a consolidare la propria presenza sulla scena culturale internazionale.