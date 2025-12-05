Monreale accende il “Natale di Luce 2025”: un mese di eventi, spettacoli e tradizioni tra le vie della città

Il via domani sera con l’accensione delle luminarie

MONREALE, 5 dicembre – Monreale si prepara a immergersi nell’atmosfera delle festività con il ricco calendario di “Natale di Luce 2025”, la rassegna organizzata dall’Amministrazione comunale e curata dall’Ufficio “Grandi Eventi”.

Da domani al 6 gennaio, la città sarà teatro di diverse manifestazioni che uniscono tradizione, cultura, musica e gastronomia. «Il Natale di Luce di quest'anno vuole essere un segno di speranza e un’occasione per riscoprire la bellezza e le tradizioni della nostra città – ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono –. Abbiamo allestito un programma eterogeneo che saprà coinvolgere grandi e piccini, valorizzando i nostri spazi storici con luci, suoni e sapori».

L’apertura ufficiale è prevista per il pomeriggio di domani con l’accensione delle luminarie che illumineranno le vie del centro storico. Il momento clou sarà domenica 7 dicembre, alle ore 19, con l’accensione dell’albero di Natale in piazza Vittorio Emanuele, accompagnata da uno spettacolo di videomapping e luci scenografiche.

Il programma prevede numerosi appuntamenti dedicati al gusto. Da domani all’8 dicembre, Via Benedetto D’Acquisto ospiterà l’International Street Food, con specialità provenienti da tutto il mondo. Debutta inoltre la Iª Fiera del Cioccolato in piazza Guglielmo II, un vero paradiso per gli amanti del cacao e dell’artigianato dolciario. Nella stessa piazza prenderà vita anche la Iª Fiera di Natale, con stand enogastronomici, animazione e musica.

Il cartellone musicale propone appuntamenti di rilievo. Sabato 20 dicembre, il cantautore Mario Incudine porterà il suo spettacolo “Parlami d’Amore” al Teatro Imperia. Nella stessa giornata, il Duomo ospiterà International Songs, concerto che spazierà dal soul al jazz.

Il 30 dicembre la festa si sposterà in piazza Guglielmo II, che diventerà il cuore pulsante della musica con il dj set di Radio 105. Non mancherà l’aspetto solidale: domenica 14 dicembre, al Teatro Imperia, si terrà la IIª Tombolata di Beneficenza, una serata tra spettacoli e premi aperta a tutta la cittadinanza.

Dal 16 al 18 dicembre, piazza Guglielmo II ospiterà Christmas Fitness, iniziativa promossa da ASD Official Fitness. Sempre il 16 dicembre, le vie della città saranno attraversate dalla suggestiva Fiaccolata Olimpica, un momento simbolico carico di partecipazione.

L’epilogo della rassegna è fissato per il 6 gennaio, con l’arrivo della Befana che porterà animazione, musica e spettacoli per i più piccoli, a cura di Smile Party.

«Siamo orgogliosi di presentare un programma così vasto e di qualità – ha sottolineato l’assessore allo Spettacolo Salvo Giangreco –. Dalla grande musica in piazza alla tradizione corale e sinfonica, fino agli spettacoli teatrali: il nostro obiettivo è offrire momenti di condivisione e bellezza. Un ringraziamento speciale allo staff dell’Ufficio Eventi per il lavoro svolto con professionalità e dedizione».