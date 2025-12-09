Monreale, sabato sera in scena al teatro Imperia «Giovanna, riggina ri Sicilia»

L’iniziativa, ideata da Amelia Crisantino, è promossa dalla Pro Loco

MONREALE, 9 dicembre – Andrà in scena sabato sera all’«Imperia» di Monreale lo spettacolo teatrale ideato dalla storica Amelia Crisantino dedicato alla storia di Giovanna d’Inghilterra, regina di Sicilia.

L’iniziativa è promossa dall’operosa e dinamica “Pro Loco” monrealese; il testo, in lingua siciliana, è stato scritto da Maria Sapienza, Pina Romeo, Maria Rita Curcio, Rosa Granà e Anna Trifirò, mentre la regia è affidata a Francesca Vaglica. Se la figura del sovrano normanno Guglielmo II è ampiamente conosciuta, quella della consorte Giovanna è sempre rimasta nell’ombra: quest’opera, dunque, costituisce un’interessante occasione per conoscerla.

Nata in Francia nel 1165, era la settima figlia del re d’Inghilterra Enrico II Plantageneto e di Eleonora d’Aquitania; a soli 12 anni sposò Guglielmo “il buono” e venne incoronata regina di Sicilia nella cattedrale di Palermo nel febbraio del 1177.

Giovanna rimase vedova nel 1189; la coppia non aveva avuto figli. Da allora la sua vita divenne avventurosa e talvolta tormentata: non staremo qui a raccontarla…

Morì a Rouen il 24 settembre 1199, dando alla luce un figlio, a cui fu dato il nome di Riccardo, che sopravvisse però solo pochi giorni; si narra che nei momenti precedenti alla propria fine avesse chiesto di prendere il velo monacale.

La salma di Giovanna fu trasferita nell’abbazia francese di Fontevrault, venendo deposta accanto al fratello Riccardo detto “Cuor di Leone” ai piedi del padre, Enrico II, accanto al quale fu successivamente sepolta anche la loro madre Eleonora.