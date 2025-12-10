Venerdì la 15ª edizione del premio “Donnattiva”

È ispirato all’era dei Florio. All’Oratorio Santi Elena e Costantino una serata-evento in omaggio a Giulia Portalupi e alle donne che fanno la storia

PALERMO, 10 dicembre – Torna il Premio Donnattiva, giunto alla sua XV edizione.

L’importante riconoscimento ideato dalla giornalista Ina Modica e dedicato alla valorizzazione del talento femminile, alla determinazione e al coraggio è ormai entrato nel calendario delle manifestazioni di maggior prestigio in Sicilia. L’evento si terrà venerdì 12 dicembre, alle ore 18.30, all’Oratorio Santi Elena e Costantino, grazie al supporto della Fondazione Federico II dell’ARS, e sarà dedicato al tema “L’Era dei Florio”.

L’edizione 2025 del Premio Donnattiva si ispira alla figura di Giulia Portalupi, simbolo di intelligenza, forza e coraggio. Donna capace di sfidare le convenzioni del suo tempo, perseguendo l’amore e il futuro dei propri figli, Giulia rappresenta ancora oggi un esempio di emancipazione e determinazione. Saranno undici le donne che saranno premiate e che, con il loro impegno nei campi della giustizia, della cultura, della sanità, dell’informazione e dell’impresa, continuano a scrivere pagine decisive per la Sicilia e per il Paese.

Alle premiate sarà consegnata una targa celebrativa, un’opera in stile Liberty, realizzata dalla ceramista Maria Grazia Bonsignore, presidente nazionale di Confartigianato e socia Donnattiva, un’opera che vuole rappresentare la forza creativa e la visione delle donne che contribuiscono al progresso della collettività.

Le protagoniste dell’Edizione 2025

La XV Edizione celebra una nuova rosa di donne che, con il loro impegno, hanno dato prestigio alla Sicilia e all’Italia distinguendosi nei rispettivi ambiti professionali.

A ricevere la targa saranno: Fabrizia Amalfi, notaio, esempio di rigore e sensibilità giuridica, e Claudia Caramanna, magistrato, impegnata nella lotta alla mafia dedicando il proprio lavoro nella tutela dei minori. Accanto a loro, Liliana Costa, dirigente medico, che coniuga esperienza clinica e attenzione umana, e Marzia Fragalà, avvocato penalista, voce autorevole nelle aule di giustizia.

Il premio celebra, inoltre, l’impegno di Selima Giuliano, Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, custode attenta del patrimonio storico-artistico della città, e di Nadia La Malfa, giornalista televisiva capace di raccontare la realtà con lucidità e partecipazione.

A essere premiate anche Paola Parrinello, architetto, creatrice di gioielli artigianali e Francesca Saccullo, avvocato cassazionista, impegnata nella tutela del diritto di famiglia e al diritto minorile. Completano la rosa Margherita Tomasello, imprenditrice dal forte spirito innovativo, Roberta Urso, delegata regionale dell’associazione Donne del Vino e promotrice della cultura enologica, e Federica Virga, giornalista attenta alle dinamiche sociali e alle storie del territorio.

Riconoscimento Speciale e Premio alla Memoria

Un riconoscimento speciale alla memoria sarà conferito al senatore e avvocato Ludovico Corrao, fondatore delle Orestiadi di Gibellina, per il suo straordinario impegno civile. In particolare, sarà ricordato per il ruolo di avvocato di parte civile nel processo del 1965 a tutela di Franca Viola, la prima donna in Italia ad opporsi al “matrimonio riparatore”, gesto che ha segnato un momento fondamentale per i diritti delle donne. Nel corso della serata si esibirà la soprano Valentina Di Franco, che riceverà anche una targa come socia onoraria dell’associazione Donnattiva. L’evento è patrocinato, tra gli altri, da Comune di Monreale, Assostampa, Ordine dei Giornalisti, Logos Cooperative, Fondazione Sicilia, Euromanager Sanità, Mediterranea Engineering, Dafe Your Business e altri partner. La serata sarà condotta dai giornalisti Giada Adelfio e Roberto Leone.