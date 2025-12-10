Sabato si presenta il video mapping in piazza Guglielmo

Appuntamento alle ore 18

MONREALE, 10 dicembre – Sabato pomeriggio alle 18 si terranno uno spettacolo musicale e video mapping in piazza Guglielmo II dedicato alla città. Un appuntamento di grande impatto visivo, afferma una nota del Comune, che arricchisce il programma delle festività.

La presentazione, che avverrà in piazza Guglielmo, si inserisce ufficialmente nel calendario delle manifestazioni Natalizie promosse dal Comune di Monreale e curate dall'ufficio Grandi Eventi.

Alla presenza delle massime Istituzioni locali e cittadine, la cerimonia segnerà il lancio di questa innovativa proiezione che punta a valorizzare e animare il patrimonio storico e culturale di Monreale durante il periodo natalizio. L'assessore allo Sport, Salvo Giangreco, ha voluto rendere nota l'iniziativa, invitando calorosamente gli operatori della stampa e l'intera cittadinanza a partecipare per assistere a questo momento di festa e innovazione.