“Matti da Slegare” torna in scena domani al teatro Imperia

Lo spettacolo dei ragazzi del liceo Basile-D'Aleo sarà riproposto alle ore 21

MONREALE, 18 dicembre – Dopo il grande successo della prima rappresentazione, “Matti da Slegare” torna sul palco del Teatro Imperia di Monreale.

Lo spettacolo, interpretato dagli alunni del Liceo Basile-D’Aleo, andrà nuovamente in scena domani alle ore 21, offrendo al pubblico un’altra occasione per assistere a una commedia brillante e ricca di significato.

Frutto di un intenso lavoro laboratoriale, lo spettacolo nasce dal soggetto dell’autrice Stefania De Ruvo ed è stato portato in scena con la regia della professoressa Antonella Vaglica, affiancata dagli attori professionisti Francesca Vaglica e Dario Scarpati, che interpreta anche il ruolo del dottore. Sul palco, tredici studenti del liceo – Sofia Giotti, Luca Abate, Alessia Lo Iacono, Simone Campanella, Lisa Venturella, Sara Mancuso, Gemma Causa, Roberta Marotta, Alessandra Giannetto, Noemi Rinaudo, Emanuele Lino, Francesca Scherma e Vittoria Lentini – danno vita a uno spettacolo diviso in due atti, capace di divertire e far riflettere.

La trama, semplice ma profonda, ruota attorno a un gruppo di pazienti che, trovato il terapeuta svenuto, decide di non rinunciare alla seduta improvvisando una sostituzione tanto caotica quanto esilarante. Tra personaggi eccentrici, equivoci e situazioni paradossali, lo studio si trasforma in una commedia vivace che trasmette un messaggio positivo e inclusivo.

Lo spettacolo rappresenta il momento conclusivo di un percorso composto da tre laboratori teatrali, curati dalle professoresse Antonella Vaglica e Agata Cusimano, inseriti nel progetto PNRR – Scuola Futura “Tutti insieme a Scuola – Scuola di Teatro”. Avviati nel marzo 2025, i laboratori hanno coinvolto gli studenti per nove mesi di prove, riscrittura e crescita artistica e personale.

La prima messa in scena, avvenuta lo scorso 7 dicembre, ha registrato una grande partecipazione di pubblico e lunghi applausi finali, confermando il valore educativo e culturale del progetto. Un entusiasmo che ha spinto a riproporre lo spettacolo, dando la possibilità a chi non era presente di assistere a una rappresentazione che ha saputo coniugare scuola, arte e territorio.

L’appuntamento è dunque fissato per domani (venerdì 19 dicembre) alle ore 21 al teatro Imperia di Monreale, per una nuova serata all’insegna del teatro e della creatività dei ragazzi del Liceo Basile-D'Aleo. L'ingresso sarà gratuito.