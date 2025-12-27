Natale a Monreale, domani sera la quarta edizione del “CantaVip”

Appuntamento alle ore 21 al cine teatro Imperia

MONREALE, 27 dicembre – Tutto pronto, finalmente, per la 4ª edizione del CantaVip, l’attesa manifestazione canora organizzata da MonrealeNews, che in passato aveva fatto parte del cartellone dell’Estate Monrealese.

Quest’anno, però, per vare ragioni, assieme all’amministrazione comunale, si è scelto di posticipare la realizzazione dell’evento ed inserirlo nel cartellone delle iniziative natalizie, decisione che ha fatto sì che si scegliesse come sede quella prestigiosa del cine teatro Imperia.

Domani sera, quindi, a partire dalle ore 21, (con ingresso libero) si sfideranno i partecipanti, che hanno accettato di salire sul palco e proporre una canzone a loro scelta, dopo aver vissuto i pazienti preparativi di questi giorni, affidati alla sapiente direzione artistica del maestro Mauro Fasone.

La sfida canora, però, come sempre, sarà soltanto un pretesto per trascorrere una serata all’insegna dell’allegria, della spensieratezza e soprattutto della solidarietà.

Anche quest’anno, infatti, l’iniziativa sarà legata ad un fine benefico, che quest’anno, come accaduto in passato, avrà come destinatario la Spia Onlus, sezione di Palermo.

Anche domani sera, come sempre, quindi, a vincere non saranno soltanto le doti canore, ma anche quelle di simpatia, del sapersi mettere in gioco e ricevere l’immancabile appaluso del pubblico dell’Imperia.

Appuntamento, quindi, domani sera al cine teatro Imperia a partire dalle 21. Presenteranno la serata Mario Micalizzi e Giada Adelfio.