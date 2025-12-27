Aquino, questa sera il “Presepe Vivente”: una notte di luce, tradizione e speranza

Teatro saranno le strade della borgata

MONREALE, 27 dicembre – Si svolgerà questa sera, sabato 27 dicembre, presso la Parrocchia San Giuseppe di Aquino, l’atteso appuntamento con “Il Presepe Vivente”, un evento che unisce fede, cultura e tradizione, coinvolgendo l’intera comunità della frazione.

Dalle ore 18 alle 22, le strade della borgata e gli spazi parrocchiali si animeranno con le botteghe degli antichi mestieri, la degustazione di prodotti tipici e le scene della Natività, ricreate grazie all’impegno dei giovani e dei volontari della parrocchia. Un percorso suggestivo, pensato per far rivivere l’atmosfera del Natale attraverso gesti, sapori e racconti della tradizione siciliana.

Il programma prevede alle ore 19 una parte introduttiva curata dal Gruppo Giovani, seguita da cori e balli siciliani eseguiti dai bambini dell’oratorio, poesie in lingua siciliana recitate dai bambini del catechismo e, a conclusione, un canto finale che vedrà ancora protagonisti i più piccoli.

Un appuntamento aperto a tutti, famiglie e visitatori. La comunità di Aquino invita la cittadinanza monrealese a vivere insieme la magia del Natale nel cuore della frazione: “Una notte di luce, tradizione e speranza”, come recita il messaggio dell’evento, capace di valorizzare il ruolo educativo e sociale della parrocchia e di rafforzare il senso di comunità.